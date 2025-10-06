Villaviciosa ejecuta mejoras en la accesibilidad del casco antiguo

Un cambio de aires y una mejora para que «el casco antiguo de Villaviciosa sea de todos y no solo de un grupo». ... Esa es la premisa que se ha planteado el Ayuntamiento y por la cual han comenzado unos trabajos para mejorar la accesibilidad de la zona peatonal de la localidad, con una especial atención a las aceras y al adoquinado.

Se trata de unos trabajos que ya se planteaban desde hace tiempo y para los cuales se ha contado con la colaboración del Hogar del Pensionista Maliayo de Villaviciosa y la Asociación Pro Personas con Discapacidad Raitana.

Ambas entidades transmitieron sus necesidades al consistorio durante el rediseño del centro, explicando cuáles son las mayores complicaciones tanto para los vecinos de la tercera edad como para las personas con problemas de movilidad.

Ampliar El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, observa e indica los pasos de la actuación junto al director de Promoción de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, y el ingeniero redactor del proyecto, Rubén Rodríguez. José Simal

«El casco antiguo de Villaviciosa, aunque está declarado Bien de Interés Cultural, necesitaba de una actuación. Hace años se hizo una obra de peatonalización, pero se usaron materiales que dificultaban mucho la accesibilidad», señaló el alcalde, Alejandro Vega, durante la presentación de la obra. Esta abarcará el eje que conforman las vías paralelas del Agua y del Sol (además de la plaza Ecce Homo que las une) y la calle Valle Ballina y Fernández.

Cuenta con una financiación de fondos Next Generation, casi 100.000 euros aportados a través de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Debido a que «se tiene que cumplir un plazo», el tiempo de ejecución es de «un mes y medio aproximadamente», explicó Miguel Ángel Naredo, director de Promoción de Desarrollo Turístico de la mancomunidad.

Por ello, los primeros trabajos –rebajar bordillos y alisar el paso de peatones– ya han comenzado en el entronque de la calle Nicolás Rivero con la del Agua, casi haciendo esquina con la Casa de los Hevia. Ambas autoridades, acompañadas del ingeniero redactor del proyecto, Rubén Rodríguez, explicaron los pormenores de la obra, pensada para cada uno de los problemas que han ido apareciendo en los últimos años. Por un lado, comenzó Vega, «las aceras son resbaladizas, por eso durante mucho tiempo se hace la tarea de agujerar, pero hay que repetirlo de manera periódica porque se desgasta». A ello se suma el acondicionamiento de pasos de cebra lisos, para que puedan ser «utilizados por todos».

El siguiente problema es el adoquinado que conforma la calzada. Aunque «estéticamente quedó muy bonito, es muy irregular», lo que convierte las calles en una pesadilla para «las personas mayores, gente con dificultades en la movilidad, sillas de ruedas o carritos». Por ello, se «rellenarán los huecos entre los adoquines; no quedará liso del todo por la irregularidad propia del pavimento», aunque se conseguirá un terreno firme, que se irá asentando, además de reparar también los hundimientos.

Cámaras de seguridad

Estos trabajos se suman a la obra municipal para retirar los pivotes automáticos de la zona peatonal. Durante años regularon el acceso, pero tras los múltiples fallos técnicos que hicieron imposible su reparación, se sustituirán por un sistema de cámaras de control de matrículas.

Las primeras ya están instaladas en las inmediaciones de la plaza Carlos I, aunque faltan más. Está previsto que entren en funcionamiento el 1 de noviembre y solo se dejará entrar a los usuarios registrados. Por ello, el Ayuntamiento ha abierto un periodo de inscripción a los vecinos afectados, disponible hasta el martes 28.