Inicio de las obras para rebajar bordillos y acondicionar el paso de peatones en el cruce de la calle del Agua con Nicolás Rivero, en Villaviciosa José Simal

Villaviciosa ejecuta mejoras en la accesibilidad del casco antiguo

Las obras se centran en las aceras y adoquinado de las calles Sol, Agua y Valle Ballina. También se procede a la retirada de los pivotes automáticos

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:06

Comenta

Un cambio de aires y una mejora para que «el casco antiguo de Villaviciosa sea de todos y no solo de un grupo». ... Esa es la premisa que se ha planteado el Ayuntamiento y por la cual han comenzado unos trabajos para mejorar la accesibilidad de la zona peatonal de la localidad, con una especial atención a las aceras y al adoquinado.

