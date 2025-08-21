Villaviciosa exige dos rotondas en la N-632: en el acceso a la capital y en Quintueles

El equipo de gobierno de Villaviciosa insta al Gobierno central a que construya ya las dos rotondas que lleva el Ayuntamiento reclamando desde 2015 ... en la carretera nacional 632. Una estaría ubicada en el cruce de Riañu, hacia Tazones y El Puntal, y la otra se pide a la altura de Quintueles-Venta La Esperanza.

Ambas rotondas, recordó el equipo de gobierno que encabeza el socialista Alejandro Vega, se han solicitado en reiteradas ocasiones, en sucesivas reuniones con la Delegación del Gobierno, tanto con mandatos del PP como del PSOE, y Demarcación de Carreteras, «sin que hasta ahora se hayan conseguido la ejecución de estos proyectos».

Para abordar esta cuestión el alcalde ha solicitado una reunión a la actual delegada del Gobierno para que se reclame al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible «prioridad para estos dos proyectos, que de nuevo en estas fechas se ha puesto de manifiesto su necesidad, con importantes atascos y varios accidentes». «Se trata de dos asignaturas pendientes desde que se hicieron las obras de la autovía. El desastre de Fabares que obligó a gastar millones de euros allí, dejó sin resolver los enlaces y entrada a Villaviciosa, y estas dos rotondas, además de no aprovechar para hacer suelo industrial. Por tanto, desde entonces el ministerio tiene esa deuda con Villaviciosa, que además es una necesidad», dijo Alejandro Vega.

La necesidad de la rotonda de El Riañu en N-632, con cruce con carretera autonómica AS-256, de Tazones-El Gobernador, y al Puntal, viene desde el año 2003 en el que se inauguró la autovía, sin que se completara la entrada a Villaviciosa. «En este caso, se unen dos carreteras del Estado y el Principado de Asturias, por lo que también el Gobierno regional podría asumir la construcción de la rotonda», apunta el equipo de gobierno.

Peligrosidad

En el enlace de la autovía con N-632 en Quintueles-Venta La Esperanza, también quedó sin incluir la anhelada glorieta en las obras de la autovía en 2003, y ha sido demandada desde entonces por los vecinos y asociaciones de la zona, «dada su peligrosidad»; un lugar en el que se han producido «muchos accidentes». «El Ayuntamiento de Villaviciosa ya ha tenido que construir y pagar con el dinero de los vecinos dos rotondas a la entrada, que deberían haber hecho el Estado y el Principado, como hacen en otros concejos, por lo que vamos a pelear para que asuman sus competencias y obligaciones y construyan estás dos rotondas», aseguró Vega, quien recordó que también la Policía Local ha tenido que regular el tráfico este verano por los atascos en Riañu.