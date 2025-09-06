Villaviciosa reivindica el patrimonio de la cultura sidrera con casi 3.000 litros escanciados

El sol, el buen ambiente y la música llenaron la plaza frente al Ayuntamiento de Villaviciosa durante la Fiesta de la Sidra este ... sábado. La edición de este año tuvo un tinte especial gracias a ser la primera celebración tras el nombramiento de la cultura sidrera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, por lo que la Capital Manzanera lo festejó por todo lo alto con casi 3.000 litros de sidra que se escanciaron desde el mediodía hasta las dos de la tarde.

Para el alcalde Alejandro Vega fue una ocasión única, el cumplimiento de una ilusión tras «años de celebrar un evento sidrero como este, donde siempre hicimos campaña, reclamando la declaración de la Unesco».

Los que abrieron la fiesta fueron los jugadores del Lealtad, a quienes los escanciadores Andrés Menéndez (participante en el concurso regional) y José Muñiz (del llagar Frutos) les sirvieron los primeros culinos. Incluso el centrocampista Babafemo Fofana 'Baba' se animó a escanciar él mismo un culín para sus compañeros con el aplauso del público. El presidente del club, Francisco Cabal, dedicó el brindis «a la sidra, al concejo y a Villaviciosa», pero especialmente a la afición que coreó fuertemente «¡puxa la sidra!».

En apenas una hora, los once llagareros que escanciaban su sidra en la plaza quedaron «a la mitad» de cajas, un efecto que asociaron al nombramiento de la Unesco, por lo que se iba agotando «más rápido» que otros años. De hecho, se prepararon 3.200 vasos para esta edición.

«La cola no se acaba nunca y lo de la Unesco trajo mucho turista, no sólo gente de aquí, quieren probar algo exquisito, por eso digo que aquí escanciamos néctar fermentado, la sidra«, bromeó Teodoro Moris, de Sidra Los Gemelos.

El mismo sentir lo transmitieron los propios asistentes, como la pareja maliaya Sonia González y Rubén Berros, conscientes de que «llevábamos años pidiéndolo y ya lo tenemos». Durante el resto de la fiesta, el público intentó escoger qué llagar era su favorito, pero al final «la sidra en todos los lados siempre está buenísima».