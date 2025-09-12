Villaviciosa reivindica en el pregón del Portal tradición y deporte como señas de su identidad
Las jugadoras del Rodiles Fútbol Sala dan el pistoletazo de salida a las fiestas del Portal con un pregón que destacó «el orgullo de ser maliayas»
Villaviciosa
Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:49
Con mucho sentido del humor y algunas dosis de reivindicación, las jugadoras del Rodiles Fútbol-Sala dieron este viernes el pistoletazo de salida a las ... fiestas del Portal en Villaviciosa. Lo hicieron como pregoneras de los festejos, ante un numeroso público, al que la lluvia intermitente no disuadió, reunido en la plaza del Ayuntamiento.
Allí, Zaira Obaya, Sara Nosti, Candela Marcos, Clara Rodríguez, Laura Fernández, Lucía Villazón, Nuria Solares y María Goyache, vestidas de asturiana, dejaron claro que lo suyo no sólo es el balón. Que también saben animar al público. Lo hicieron con un discurso que repasó su trayectoria deportiva, con el anhelo de conseguir el ascenso a la Primera División. Se quedaron a las puertas en junio de este año, pero seguirán trabajando para conseguirlo.
También reivindicaron el «orgullo» de ser de Villaviciosa. De la importancia de las raíces, de las tradiciones, de los recuerdos... «Para nosotras el Rodiles y les fiestes son parte de nuestra identidad, de nuestras raíces, dicen de nosotras lo que somos», afirmaron sobre el escenario. Al tiempo que añadieron que «lo que nunca va a cambiar entre todos nosotros –ellas y el público– va a ser ese sentimiento y orgullo de ser de aquí», de ser maliayas. «De sentirnos en casa entre estas calles que guardan los recuerdos las sonrisas de cada una de las generaciones que hemos nacido aquí», remarcaron.
No faltaron tampoco las peticiones, que dejaban caer como si tal cosa mientras se iban dando el turno de programa en un dinámico pregón coral. Entre ellas, dirigiéndose directamente al alcalde, plantearon la idoneidad de dar el nombre del Rodiles a una de las calles. Méritos no les faltan. Y arte para exponerlas, tampoco. «Somos el club de fútbol sala de Asturias», defendieron, en alusión a la procedencia de sus integrantes. Muchas de ellas de Villaviciosa capital y otras de Grases, Priesca, Bedriñana, Tornón, Valdebárcena... Y otras de Infiesto, Cabranes, Gijón, Oviedo, Avilés... También las hay de Madrid, Galicia y Cataluña. E incluso de Argentina y de Brasil. Pero, puntualizaron ante el público: «¿Sabéis una ocas? Todas estamos en la Villa y nos sentimos en casa», exclamaron.
Fue en 2014 cuando se inicio la aventura del Rodiles, jugando una liga amistosa ya que ni había competición femenina federada. Tuvieron que apuntarse a la liga cántabra para poder competir. Y después lograron subir a Segunda. «En un partidazo en el poli, que estaba lleno a rebosar... Pero el poli se nos queda pequeño, alcalde», contaron en otro mensaje al regidor incluido en la narración de la historia deportiva del Rodiles, en la que se acordaron de Jhenni, un portera que había logrado un campeonato sudamericano con la selección de Brasil. Fue la primera profesional de fútbol-sala que militó en un equipo asturiano. Y lo hizo en un Rodiles que no desaprovechó la ocasión para aprender de ella y seguir creciendo y que este viernes le dedicó un emocionado recuerdo.
Homenaje y reyes
Igual de emotivo fue el recuerdo que se le brindó a la memoria de José Ángel Alonso González, integrante del Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias, fallecido «demasiado joven». Fue justo después de recibir a la reina y al rey de las fiestas, Nerea Naredo y Brian Fernández Calderón, junto a sus homólogos infantiles, Lola Arenas Fernández y Jorge Fernández Crespo.
También animaron, por su parte, las futbolistas a participar en el amplio programa festivo. Este sábado se disputa el Circuito Ciclista Nacional Nuestra Señora del Portal, memorial Consuelo Busto (10.30 h.) y la final del torneo de tenis (12 h., plaza del Ayuntamiento). Gigantes y cabezudos desfilarán a las 12 horas, con la colaboración de la asociación Puente San Xuan de Amandi.
Y abrirá sus puertas el PekePortal en El Pelambre, de 12 a 14 y de 16.30 a 19 horas, cuando empezará la Fiesta de la Espuma. Habrá sesión vermú: con Kike Suárez, 13 h., en El Pelambre. Y se disputará la LXXX Regata de Piraguas Ría de Villaviciosa Gran Premio El Gaitero. Pasacalles con Tuna Los Cuarentunos, de 18 a 19.30 horas. Además del XXVII Encuentro de Corales, Teatro Riera, 20 horas. Con Concejo de Llanes, Itxartu Abesbatza, Tuna Los Cuarentunos y Coral Capilla de La Torre. Justo antes del concierto de Mina Longo a las 22 h., en la plaza del Ayuntamiento. DJ Vas Bailar (23 h.) y The Goat: Dani Parrondo (medianoche) en El Pelambre cerrarán el día.
«Trabajaremos para que la Danza del Portal sea Bien de Interés Cultural», asegura el alcalde de Villaviciosa
«Vamos a seguir trabajando para lograr la Declaración de Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial para la Danza del Portal y la Declaración de Interés Turístico para nuestres fiestes del Portal», aseguró el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, en la jornada que abrió, con el pregón, las fiestas de este año. Una cita que llena Villaviciosa y que este viernes tuvo en las pregoneras, el Rodiles, a las protagonistas.
El regidor también quiso destacar la labor de quienes colaboran para estas fiestas salgan adelante. Y aprovechó para realizar un reconocimiento especial para la Asociación Comisión de Fiestas del Portal, que asume parte de la organización de los festejos este año por primera vez. «Gracias a la decisión y el compromiso de varias personas, y al apoyo de muchos, para este año, ha sido posible que la parte festiva de estas fiestas, cobre nuevo vigor y dinamismo, de la mano del buen trabajo de esta comisión, que debemos apoyar y reconocer, como quiero hacer hoy aquí», expresó. También agradeció el trabajo de todas las asociaciones culturales, musicales y deportivas que colaboran con actividades en el amplio programa del Portal que arrancó este viernes.
«¡Vamos mi Rodiles, vamos campeón!», exclamó para apoyar a las pregoneras, «un buen ejemplo de superación y lucha».
Tuvo palabras Alejandro Vega, asimismo, «para todos los que no pueden estar, porque nos dejaron o por enfermedad». «Y de un modo especial, para aquellos que tuvieron alguna implicación especial con estas fiestas», como José Ángel Alonso González, Ismael Fernández Ramírez y Armando Fernández Vega 'El Moreno', además dea Evaristo Arce, Hijo Predilecto del concejo.ci
