Villaviciosa termina la instalación de quince hidrantes rurales

Quince nuevos hidrantes están ya instalados en varias parroquias de la zona rural de Villaviciosa. Es la primera parte del Plan de Prevención contra Incendios Forestales ... aprobado por el Ayuntamiento y que cuyo objetivo se basa en reforzar la seguridad de la población de las parroquias y proteger un territorio de «una enorme riqueza forestal, pero también con un riesgo elevado», explicó el alcalde, Alejandro Vega.

La actuación se presentó el pasado mes de agosto junto al director general de Gestión Forestal del Principado, Javier Vigil, puesto que el coste 47.000 euros, se financió con fondos europeos, a través de un convenio de colaboración entre ambas administraciones.

Se instalaron en puntos estratégicos del concejo, en Sietes, Selorio, Liñeru (San Martín del Mar), Argüero, Castiello La Marina, San Justo, San Justo-El Pedroso, Valdebárcena, Grases-Casquita, Regatón-Quintueles, La Corolla-Quintueles, Medio-Quintes, Silva-Careñes, La Lloraza-Oles y Santa Marina-Oles. Están enterradas, conectadas a la red municipal de abastecimiento de agua, y cuentan con una o dos bocas de acceso, dependiendo del caso.

Resulta una gran mejora de la seguridad, puesto que la distancia entre los núcleos rurales hacía que la extinción de un incendio tardara. Ahora, gracias a este sistema, «se reduce el tiempo de llenado de las cisternas de los camiones de bomberos, asegurando una respuesta más rápida y eficaz» en una zona de «gran masa forestal» como lo es Villaviciosa.

Extensión

Según las indicaciones el ingeniero forestal municipal, Javier Calleja, cuando se presentó el proyecto, con la instalación de estos quince hidrantes se ha cubierto todo el norte y eje central del municipio.

Ahora lo que toca es continuar, añadió el alcalde. El objetivo es que este sistema de extinción de incendios se extienda de manera progresiva y que «toda la zona rural disponga de uno». Es algo «prioritario» garantizar la seguridad ciudadana.

El plan antiincendios en general, destacó el regidor, convirtió a Villaviciosa en «el primer concejo de Asturias en dotarse de un instrumento de este tipo». Esta primera fase demuestra que, «ya es un plan visible que no se queda en el papel».

En total, contará con 335.148 euros hasta 2026 gracias al Fondo de Infraestructuras Rurales del Principado, «un modelo estable de financiación que da garantías a los concejos para ejecutar proyectos de protección».