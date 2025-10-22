El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Instalación de uno de los hidrantes en El Regatón, Quintueles E. C.

Villaviciosa termina la instalación de quince hidrantes rurales

Este sistema de extinción de incendios forma parte del plan municipal, el objetivo es extenderlo al resto de parroquias

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Villaviciosa

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:21

Comenta

Quince nuevos hidrantes están ya instalados en varias parroquias de la zona rural de Villaviciosa. Es la primera parte del Plan de Prevención contra Incendios Forestales ... aprobado por el Ayuntamiento y que cuyo objetivo se basa en reforzar la seguridad de la población de las parroquias y proteger un territorio de «una enorme riqueza forestal, pero también con un riesgo elevado», explicó el alcalde, Alejandro Vega.

