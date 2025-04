«En América es todo a lo grande»

M. F. Antuña Gijón Sábado, 19 de abril 2025, 18:52 Comenta Compartir

Tiene 28 años Arturo González Fernández, formado como abogado y máster en gestión empresarial con especialización en marketing y ventas, que es también boxeador en etapa de retirada y que está viviendo desde agosto su particular sueño americano. A este gijones que trabajaba en Madrid le surgió la oportunidad de viajar a EE UU con su empresa a través de un programa de desarrollo internacional que le daba la oportunidad de crecer en lo personal y lo profesional y allí está, en Dallas, pasando muchísimo calor y tan contento. Primero vivió un programa de aclimatación de cuatro meses en la universidad y ahora está trabajando ya. En el camino, un montón de aprendizajes fruto simplemente de vivir en un país como este que atraviesa además un momento histórico tras la última victoria electoral de Donald Trump. «A mí la gente siempre me ha tratado bien, en ningún momento me he sentido como un extraño, pero sí es verdad que hay mucha incertidumbre en la sociedad, tanto en ámbitos personales como corporativos», resume.

«La experiencia está siendo bastante completa», dice quien habita uno de los estados 'trumpistas' por excelencia y una ciudad que es muy singular y, como todas las estadounidenses, muy diferente a las españolas en las maneras de habitar. «Dallas es una ciudad muy grande, que no tiene nada que ver con Nueva York, Chicago, etcétera, no hay un centro para caminar, hay que ir en coche a todos lados, pero tiene mucha calidad de vida y más ambiente de lo que yo creía», resume. Es, concluye, por razones de seguridad, un buen lugar para vivir en familia.

Los días de trabajo son un aprendizaje que agradece. «Mi experiencia aquí es que la gente es buena trabajando, son prácticos, van a lo que funciona, pero en España somos muy buenos, que nadie nos haga de menos», anota. Y explica que cierto es que se trabaja con mucha productividad y eficacia y que existe una cultura del emprendimiento en la sociedad absolutamente arraigado. «La gente siempre quiere hacer cosas, te encuentras a compañeros, amigos, que quieren montar su propio negocio o tienen algo paralelo o están haciendo muchas cosas para ganarse la vida de manera diferente. Esa es una ventaja que tienen frente a España, ese interés por probar, acertar, fallar y seguir intentándolo», añade.

Ahí ganan ellos. En la vida social «a los españoles nadie nos empata», bromea este joven que se mueve con compatriotas, pero también busca hacer amigos americanos y de otras nacionalidades. «Me gusta combinar ambas experiencias porque es lo que más me va a enriquecer, no me gusta encerrarme solo con un grupo de gente española, parte de la riqueza de venir aquí es conocer a gente de otros lugares que te dan una visión más amplia, otros puntos de vista».

El plan de futuro es seguir creciendo y seguir mirando alrededor. De momento, ha tenido oportunidad de viajar por EE UU y concluir que «cada estado es un país, nada tiene que ver Texas con California».

Echa de menos la familia, los amigos, la comida y la cultura española. La distancia le da una perspectiva de la tierra con un sabor agridulce: «Me siento muy en contacto con mis raíces, y Asturias es una paraíso, es una pasada para vivir, pero también es verdad que cuando vuelves te das cuenta de que hay pocas oportunidades».

Viajó a casa en Navidad y volverá en septiembre con esa mirada romántica sobre la tierra propia y otra más pragmática sobre la que le acoge desde el verano. «En América es todo a lo grande, desde lo mejor hasta lo peor, ellos no escatiman en hacer las cosas, van a por todas y eso me gusta», concluye.

Y eso que no le gusta ni el fútbol americano ni ha encontrado en la metrópolis texana un buen lugar para dar rienda suelta a su pasión por el boxeo – «hay más escuelas de boxeo en Madrid que en Dallas»– ni existe en la ciudad un lugar que sea hogar como lo es para él estadio de fútbol de Gijón. «Echo de menos al Sporting, el Molinón es casa».