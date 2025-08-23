«Dubín es un epicentro vibrante»

Sostiene Verónica Rodríguez Cabezas (Gijón, 1977) que vivir lejos de los orígenes «te exige una reinvención personal», una reconstrucción desde la escucha activa, la humildad y la curiosidad. Al perder referentes y certezas, se mira al mundo desde una perspectiva inédita y se respeta lo diferente. Ella lleva veinte años obrando esa «transformación silenciosa» que «aligera el ego, te hace más flexible y te brinda una conciencia profunda de que existen infinitas maneras de estar en el mundo». Microsoft, Liferay y Glassdoor, al cargo de las operaciones y la estrategia, han sido algunos de los destinos profesionales de esta mujer curtida en empresas tecnológicas que es cofundadora de Railfinder, una plataforma diseñada para reservar y comprar billetes de tren para trayectos en toda Europa. Dedica también su tiempo y esfuerzo a la integración social de las minorías participando en el consejo de administración de diversas ONG.

Vive ahora a caballo entre Francia e Irlanda quien siempre miró lejos: «Sentí una profunda necesidad de ampliar mi horizonte, de salir a descubrir lo que no conocía. Así, en 2003, dejé España», narra. De Madrid dio el salto a Irlanda y, «desde entonces, mi recorrido ha sido un viaje continuo, tanto geográfico como personal». Dublín ha sido su base vital durante veinte años: «He visto transformarse radicalmente la ciudad y hoy en día es un epicentro vibrante, joven e increíblemente internacional, en gran parte gracias a la irrupción de las gigantes tecnológicas».

En lo cultural y en lo puramente vital, más de lo mismo. Es también un lugar único. «Lo que más me cautiva de los irlandeses es su innata habilidad como contadores de historias. Poseen una imaginación poderosa, con ese toque de realismo mágico que eleva una simple conversación a algo realmente inolvidable. La tradición cultural aquí está profundamente arraigada en esa capacidad de transmitir emociones y experiencias a través del arte, hay una profundidad y una nostalgia que yo encuentro casi mística», cuenta.

Tiene una visión más prosaica de esta tierra: «En el plano político, ha habido grandes avances en derechos sociales como la legalización del matrimonio igualitario o el derecho al aborto, ademas elegidos por el mismo pueblo en referéndum, lo cual refleja el deseo de caminar hacia el progreso», completa su retrato de una tierra que, en lo económico, «se ha consolidado como un hub tecnológico y financiero clave en Europa, atrayendo talento y generando oportunidades».

No le faltan, en todo caso, desafíos a un país con una dependencia excesiva del sector privado en servicios públicos como la sanidad o la educación y con una creciente desigualdad económica. A ello se suma «la crisis de la vivienda, el »más acuciante« de sus problemas. »Desde mi punto de vista, si Irlanda no aborda estos desafíos estructurales y no se reinventa para asegurar un crecimiento más equitativo, podría enfrentarse a problemas significativos para mantener su atractivo como destino de inversión extranjera«.

De lo general a la particular, a la start up que lidera: «Tengo una profunda convicción europeísta, y siempre quise hacer algo que contribuyera a construir una Europa mejor conectada. Por eso, ahora estoy co-fundando Railfinder», cuenta. Su afán, que viajar en tren internacionalmente sea sencillo, conectando rutas ferroviarias de distintos países y operadores. «El año pasado hice un viaje de Biarritz a Viena y tardé casi una semana en organizarlo. Esa experiencia me mostró lo complicado que puede ser planificar un trayecto internacional en tren. Precisamente esa es la barrera que con Railfinder queremos derribar: hoy ese mismo viaje podría organizarse en solo un par de clics. »Como asturiana, uno de mis grandes anhelos es contribuir a que Asturias se conecte por tren con el resto de Europa«, añade.

Lo que más echa de menos de Asturias son los «encuentros espontáneos», lo que ella define como «ese 'subidón' repentino que te da cruzarte con una amiga por la calle, improvisar un café y ponerte al día sin necesidad de planificarlo». Pero volver no es una opción. «Ahora mismo, toda mi energía y foco está en consolidar y hacer crecer Railfinder».

Su brújula personal siempre apunta al Cantábrico. «Asturias tiene todos los ingredientes para posicionarse como un destino clave en el nuevo mapa europeo: calidad de vida, un entorno natural privilegiado, una identidad cultural fuerte y, ahora más que nunca, una oportunidad real para el turismo sostenible y una mejor conectividad continental. Si logramos mejorar su accesibilidad, especialmente por tren, Asturias puede transformarse en un nodo central del nuevo modelo de movilidad europea», concluye.

