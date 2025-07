«Este es el país más feliz de Europa»

E. C.

Pablo A. Marín Estrada Gijón Domingo, 6 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Juan Llaneza Velasco (Oviedo, 1978) cursó Ciencias Económicas en la Universidad de Oviedo y reside desde hace casi dos décadas en Helsinki (Finlandia) a donde se fue, según confesión propia «por amor». Allí trabaja en la consultora Accenture, una de las mayores firmas mundiales en prestación de servicios de software: «Algo que no tiene nada que ver con lo que estudié», apunta, pero que le ha permitido labrarse una exitosa carrera profesional y, aún más importante, asentarse en ese país y formar en él su familia.

El ovetense evoca que todo comenzó cuando eligió Suecia y la Universidad de Lund para su Erasmus. «Siempre me habían atraído los países escandinavos por esa reminiscencia de un estado de bienestar y una educación envidiables, algo que he podido comprobar viviendo aquí». Durante esa estancia conoció a la que hoy es su mujer. Volvió a Asturias para terminar la carrera y tras disfrutar de una beca de la Cámara de Comercio de Oviedo para la London School of Economics acabaría regresando a Finlandia para quedarse ya definitivamente junto a su chica. Las oportunidades laborales en el país le llevaron a trabajar en una empresa de soporte de software y de ahí a otra firma de diseño digital que sería absorbida por Accenture y con ella también Llaneza. «Me dedico a vender diseño de servicios, páginas webs, aplicaciones móviles para bancos y empresas de comercio electrónico o de telefonía móvil. Nos ocupamos tanto del diseño, como del desarrollo o la implementación», explica.

Por las características de su puesto podría estar residiendo en cualquier otro país del mundo, incluso en España, asegura, pero optó por seguir en Finlandia porque «establecimos aquí nuestra familia, por el modo en que se puede conciliar vida laboral y personal, y por ese estado del bienestar del que antes hablaba: tenemos probablemente la mejor educación del mundo pública y gratuita, también un excelente nivel de pensiones para el futuro. Se dice que somos el país más feliz de Europa y yo diría que además es maravilloso por su naturaleza: puedes ver desde auroras boreales al sol de medianoche, los 188 lagos que hay. Familia, conciliación y naturaleza me parece una combinación igual de maravillosa», expresa.

En el lado contrario de la balanza pone la vecindad con Rusia y su amenaza bélica, y en el de los contrastes el rigor del invierno: «Nieve permanente de diciembre a abril y las cinco horas de luz, que son lo contrario en verano». A los finlandeses (su mujer y sus hijos lo son) los define como «transparentes, francos y algo introvertidos, pero con valores democráticos muy asentados en cuanto a la igualdad, la distribución de la riqueza y el sentido comunitario».

Llaneza vuelve a Oviedo cada verano y su última alegría ha sido el ascenso de su club del alma, aunque no duda en afirmar que sus planes no pasan por un posible regreso: «Mi vida y la de mi familia están aquí».