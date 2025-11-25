El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo «Jamás callaremos ante la violencia sobre las mujeres»
Diputados en una reunión de la Junta de Portavoces. Alex Piña
25N- Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Asturias

El Parlamento asturiano renueva su compromiso en la lucha contra la violencia de género: «No hay espacio para la indiferencia»

La Junta General aprueba la declaración del 25N con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que considera ineficaz el actual modelo y vincula el aumento de agresiones a factores migratorios

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:12

Comenta

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias aprobó este martes la declaración institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres ... , un texto que reafirma el compromiso de la Cámara con la lucha contra la violencia machista y que recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox.

