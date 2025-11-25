El Parlamento asturiano renueva su compromiso en la lucha contra la violencia de género: «No hay espacio para la indiferencia»

La Junta de Portavoces de la Junta General del Principado de Asturias aprobó este martes la declaración institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres ... , un texto que reafirma el compromiso de la Cámara con la lucha contra la violencia machista y que recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox.

La declaración subraya que el 25 de noviembre es una jornada de memoria, denuncia y compromiso democrático, en la que se recuerda a las mujeres asesinadas, se acompaña a las supervivientes y se reivindica la necesidad de garantizar una vida libre de violencias para todas las mujeres y niñas.

El texto aprobado insiste en que la violencia de género constituye una violación de los derechos humanos y una manifestación extrema de desigualdad estructural. La Cámara remarca que se trata de un «problema de Estado» que requiere una respuesta «firme y sostenida», así como un «imperativo ético» para las instituciones.

Uno de los elementos destacados de la declaración es la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recientemente actualizada en el Congreso, que pasa de 290 a 462 medidas, incorpora nuevas formas de violencia -como la económica, la digital o la vicaria- y eleva su financiación hasta los 1.500 millones de euros para los próximos cinco años.

La Junta de Portavoces enfatiza además la importancia de reforzar la atención integral a las víctimas, ampliar la formación especializada de los profesionales y asegurar la correcta aplicación de las políticas de igualdad en Asturias. También llama a mantener e incrementar los esfuerzos en prevención, educación, protección institucional y justicia con perspectiva de género.

La declaración recuerda que en 2024 fueron asesinadas 49 mujeres en España y que, en lo que va de 2025, la cifra asciende a 38, tres de ellas en Asturias. Desde 2003, la violencia machista ha dejado 1.333 víctimas mortales. «No hay espacio para la indiferencia ni para la equidistancia: o estamos con las víctimas, o perpetuamos el silencio que las desprotege», señala el texto. Con el respaldo mayoritario de la Cámara, la Junta General reitera un año más su compromiso de «no retroceder ni un milímetro» en la defensa de la igualdad y en la lucha contra la violencia que sufren las mujeres.

Vox presenta un texto alternativo

El único grupo que no respaldó la declaración fue Vox, que presentó una propuesta alternativa. En ella sostiene que el actual modelo de políticas contra la violencia de género es ineficaz y propone sustituirlo por un sistema centrado exclusivamente en la víctima, auditar fondos públicos y revisar normas relacionadas con la identidad de género. El grupo que lidera Carolina López vincula el aumento de agresiones a factores migratorios y propone reforzar las medidas policiales y judiciales.