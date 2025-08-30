El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una profesional busca un medicamento en una farmacia. Marta Moras

Más de 40.000 asturianos toman un fármaco contra el infarto que no necesitan

Un ensayo liderado por el CNIC y en el que partición el Hospital San Agustín de Avilés analiza el uso de betabloqueantes y revela que en mujeres puede ser perjudicial

J. A. Guerrero / S. Pérez

Madrid / Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:28

La mayoría de las personas que superan un infarto necesitan una medicación de por vida... Una pastilla para controlar la tensión arterial, otra para regular ... el colesterol, otra para evitar que la sangre se espese, y en muchos casos usan también betabloqueantes, un fármaco que alivia el esfuerzo que debe hacer el corazón para bombear la sangre. Desde los años 80, los betabloqueantes se recetan para tratar la hipertensión, la angina de pecho, las arritmias... pero también en los casos de infarto no complicado, en pacientes que sobreviven a un infarto y conservan una función cardíaca normal.

