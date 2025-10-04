5.329 candidatos para 484 plazas de auxiliar de enfermería Para la realización de las pruebas, vinculadas a la oferta pública de empleo de 2022 y 2023, fue necesario ocupar 57 aulas del campus de El Cristo. Los aspirantes tuvieron dos horas para responder 80 preguntas sobre cultura general, Constitución Española y casos prácticos relacionados con la profesión

Ochenta preguntas y dos horas de examen, en las que 5.329 personas se jugaron hoy una de las 484 plazas de auxiliar de enfermería convocadas por la Administración autonómica. Estas vacantes corresponden a la oferta pública de empleo de 2022 y 2023.

La prueba, en turno de acceso libre y de promoción interna, en régimen de personal laboral fijo, se desarrollaron en el campus universitario de El Cristo. Los candidatos que participaron en esta convocatoria ocuparon 57 aulas de las facultades de Economía y Empresa, Biología, Ciencias Jurídico-Sociales, Derecho, Medicina y Química.

Tuvieron que responder a preguntas de carácter teórico sobre la Constitución Española y cultura general. La prueba constó, además, de una parte práctica, en la que los candidatos tuvieron que resolver cuestiones relacionadas con el día a día de su profesión y los diversos casos que puedan darse con los pacientes.

Esta no es la última oposición que convocará el Principado este año en el ámbito sanitario. De hecho, la Consejería de Salud realizará a partir del próximo mes de noviembre las pruebas de acceso a 2.003 plazas de distintas categorías. Una macrooposición en la que se han inscrito más de 65.000 personas y que requerirá un despliegue descomunal dar cabida a los concurridos exámenes.

