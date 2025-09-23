El 68,2% de los que viajan entre Asturias y Madrid en transporte público eligen el tren

Ramón Muñiz Gijón Martes, 23 de septiembre 2025, 21:04 Comenta Compartir

La apertura de la variante de Pajares, en noviembre de 2023, cambió la manera de viajar desde y hacia Asturias y los números siguen demostrándolo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de emitir un informe calibrando el resultado de la liberalización del transporte ferroviario.

El documento señala que en 2019 el tren tenía una cuota modal en el transporte público de viajeros de la ruta Asturias-Madrid del 41%, que subió al 46,8% en 2023, cuando solo estuvo operativa la variante poco más de un mes. El pasado curso, con la infraestructura completamente en servicio, la cuota del ferrocarril creció 21,4 puntos porcentuales, hasta el 68,2%. Es, de largo, la principal subida ocurrida el pasado año en los principales corredores ferroviarios.

Según los datos de Aena el pasado curso el puente aéreo con Madrid fue utilizado por 344.539 viajeros. Las estadísticas de Adif aseguran que las estaciones de Oviedo, Gijón y Avilés fueron lugar de paso para más de un millón de usuarios de trenes de largo recorrido, sin precisar si su destino era la capital del país u otras estaciones en la línea.

La variante hizo que Renfe aumento un 113% de viajeros en la ruta, indica la comisión, con todo, hay margen de mejora. Según las cuentas de Adif, su resultado operativo (EBITDA) conjunto de las líneas a Asturias y Burgos fue negativo en 48,9 millones, más del doble que en 2019. El informe destaca que, en comparación con las redes ferroviarias europeas, la española se encuentra infrautilizada, y apunta a la entrada de la competencia a Renfe como factor que incrementa las plazas, reduce el precio de los billetes al usuario y mejora la recaudación de Adif.