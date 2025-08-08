El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jornada de puertas abiertas que el Hospital de Cabueñes celebró este año para los médicos residentes que inician su formación espeicalizada este José Simal

El 82,5% de los MIR se quedan en Asturias: 126 contratos cerrados y 50 de ellos son médicos de Atención Primaria

El Servicio de Salud del Principado ha conseguido formalizar en lo que va de año la incorporación de 207 facultativos, entre residentes que acaban de finalizar su formación especializada y profesionales de la bolsa de empleo

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:27

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha contratado 207 médicos en siete meses, lo que permite a la sanidad pública asturiana incorporar facultativos ... en un total de cuarenta especialidades. Atención Primaria, que es el nivel asistencial con más necesidades de plantilla, también será el que mayor inyección de profesionales reciba, con la contratación ya formalizada de 50 nuevos médicos de Familia.

