El 82,5% de los MIR se quedan en Asturias: 126 contratos cerrados y 50 de ellos son médicos de Atención Primaria

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha contratado 207 médicos en siete meses, lo que permite a la sanidad pública asturiana incorporar facultativos ... en un total de cuarenta especialidades. Atención Primaria, que es el nivel asistencial con más necesidades de plantilla, también será el que mayor inyección de profesionales reciba, con la contratación ya formalizada de 50 nuevos médicos de Familia.

A 31 de julio, el Sespa tenía cerrada la incorporación de 126 médicos residentes –más conocidos como MIR– que acaban de finalizar su formación especializada. Debido al retraso en el inicio de su período formativo, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, esta generación de MIR concluye su especialización médica en dos meses diferentes, julio y septiembre, cuando lo normal sería hacerlo en mayo.

Más allá de las variaciones que todavía pueden producirse, de los facultativos que ya completaron su residencia en los hospitales y centros de salud de la región, 104 han decidido quedarse en la sanidad pública asturiana. «El 82,54% de los residentes de Asturias que presentaron documentación han sido contratados», señalan fuentes de la Consejería de Salud, que tiene una oficina específica de captación para revertir el déficit de profesionales que se viene arrastrando desde hace años. Un problema que afecta a todo el país y que obliga a los distintos gobiernos autonómicos a ser competitivos en las condiciones laborales de sus sanitarios.

A los MIR de Asturias, se suman otros 22 residentes que han terminado su formación especializado en servicios de salud de otras comunidades. Además de los especialistas recién formados, el Sespa ha echado mano de la bolsa de empleo para fortalecer su plantilla, con 81 contrataciones efectuadas en lo que va de año. Sólo en el mes de julio, se formalizaron 21.

Refuerzo de plantilla por especialidades

Las mejoras en las condiciones laborales que los sindicatos sanitarios han venido negociando con la Consejería de Salud desde las últimas elecciones autonómicas están surtiendo efecto. Ese es, al menos, el argumento que esgrimen desde el departamento que lidera Concepción Saavedra para sustanciar el número de contrataciones que el Sespa ha conseguido formalizar desde enero: «Somos más competitivos» en la carrera que las distintas comunidades han emprendido para tratar de subsanar la falta de facultativos.

De los contratos realizados entre el 1 de enero y el 31 de julio, tanto de la bolsa de empleo como de MIR, 50 corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria; 17 a médicos de urgencia hospitalaria; 14 son psicólogos clínicos; 11 anestesiólogos; 10 especialistas en Radiodiagnóstico; 9 farmacéuticos; 8 ginecólogos; 6 facultativos del Aparato Digestivo; y 6 pediatras de Atención Primaria, a los que hay que sumar otros 7 para lo que se denomina Pediatría y sus áreas específicas.

Esas son las cifras más abultadas. Pero las últimas contrataciones han permitido también la incorporación a la plantilla del Servicio de Salud del Principado de 5 facultativos especializados en Hematología y Hemoterapia; otros 5 de Oftalmología y de Medicina Interna; 4 dermatólogos; también 4 nefrólogos; 3 psiquiatras; y otros tantos neumólogos, cardiólogos, geriatras y cirujanos ortopédicos (Traumatología). Así hasta un total de cuarenta especialidades médicas.