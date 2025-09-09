8.966 aspirantes para 729 plazas para profesores interinos en Asturias Tienen de plazo hasta el jueves 11 de septiembre para hacer su solicitud y ese mismo día se adjudicarán los destinos

La Consejería de Educación ha publicado este martes en el portal Educastur la segunda convocatoria de plazas para aspirantes a interinidad del curso escolar 2025-2026. La nueva oferta se compone de 729 puestos, 46 menos que en la convocatoria de septiembre del año pasado. Del total de plazas, 321 se destinan al cuerpo de maestros y 408 a docentes de Secundaria y otras enseñanzas.

La Dirección General de Personal Docente ha convocado a 8.966 aspirantes, que tienen de plazo para formular sus peticiones desde hoy y hasta el jueves, a las diez de la mañana. Ese mismo día se realizarán las adjudicaciones de destino. La firma está programada para el viernes para aquellos que lo hagan de forma presencial. Y, finalmente, la incorporación a los centros de enseñanza será el lunes 15.

En cuanto al perfil de plazas de esta segunda convocatoria, la gran mayoría se corresponde a sustituciones por bajas laborales. También hay algunos puestos derivados de reducciones de jornada, comisiones de servicio, profesorado de Religión o vacantes por incremento de necesidades.

Las dos primeras convocatorias del nuevo curso han sumado un total de 3.579 plazas, 37 más que el año anterior. De ellas, 1.638 son del cuerpo de maestros -240 más que en 2024- y 1.941 de Secundaria y otras enseñanzas, 203 menos que el curso anterior.