Ábalos asegura que la variante entrará en fase de pruebas en 2021 Túneles de Los Pontones de la variante con las vías puestas. / J. M. PARDO El ministro dice que en Gijón «no se nos suponga ninguna decisión, veamos el estudio» RAMÓN MUÑIZ Miércoles, 10 junio 2020, 12:46

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha analizado la realidad ferroviaria de la región durante una interpelación provocada por el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca. El ministro mantiene 2021 como fecha para que entre en fase de pruebas la variante de Pajares, cuyo presupuesto situó cerca de los 4.000 millones. Sobre la prolongación de la línea de alta velocidad entre Pola de Lena, Oviedo, Gijón y Avilés, apostó por aplicar «criterios racionales». «Estamos elaborando los criterios sobre los que planificar y diseñar la finalización de los corredores ferroviarios en España, entre ellos el de Asturias», indicó. Ábalos afeó que en este capítulo la herencia recibida de los anteriores Gobiernos de Mariano Rajoy sea un estudio informativo que planteaba obras «de creo 4.000 millones para ahorrar siete minutos», un trabajo que su antecesor terminó por archivar por el rechazo que causaba. Martínez Oblanca insistió en la necesidad de instalar vías de ancho internacional como las que el ministerio avanza en el corredor mediterráneo: «No quiero para Asturias ni más ni menos». El ministro le replicó que «Asturias tendrá servicios de alta velocidad equiparables en tiempo y en todo al resto».

El plan de vías de Gijón también fue objeto de debate, con el diputado de Foro cuestionando que la ubicación de la estación intermodal sea Moreda como propone la alcaldesa de Gijón y apoya el Principado. «En ninguna parte de Europa la estación se aleja del centro», recriminó. Ábalos respondió que la semana pasada entró en información pública el estudio que compara esa opción con la de ejecutar la estación junto al Museo del Ferrocarril. «Es un proyecto de futuro, que contará con un enclave central en el que el ferrocarril mejorará la movilidad y no le quepa duda de que se tomará la mejor decisión atendiendo al coste, plazo e impacto ambiental», expuso el ministro. «Nuestra actitud es de colaboración; vamos a ver qué dice el estudio informativo, no tengamos miedo a los estudios técnicos. Nosotros no tenemos ningún prejuicio ni disposición previa. A ver qué dice el estudio informativo, qué cuesta, cómo repartimos los costes las tres administraciones y tomamos una decisión, pero no tenemos ningún prejuicio, no se nos suponga ninguna decisión», expresó.

Respecto a la red de cercanías, el ministro avanzó que en las próximas semanas «y desde luego antes de agosto, se adjudicará el concurso de trenes de ancho métrico para renovar la flota de la antigua Feve en Asturias». Ábalos reconoció que en la región hay unidades que acumulan más de 45 años de servicio y que serán objeto de sustitución cuando lleguen los trenes nuevos. Ábalos mantuvo su intención de integrar todos los planes de cercanías en uno de alcance nacional para el periodo 2020-2025 «pero integrar no es sustituir». En el caso asturiano «Adif tiene actuaciones impulsadas por valor de más de 400 millones» que apuntan a mejoras en las infraestructuras de ancho métrico y convencional, mientras Renfe sumaría 20 millones ejecutados en mejoras en trenes y estaciones.