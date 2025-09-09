El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Un accidente en la autopista ' Y' causa importantes retenciones en dirección Oviedo
Vista del atasco desde una de las cámaras de la Dirección General de Tráfico.

Un accidente en la autopista ' Y' causa importantes retenciones en dirección Oviedo

El atasco afecta a los vehículos que circulan tanto desde Gijón como desde Avilés

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:37

Un accidente producido en torno a las 7.30 horas de este martes está provocando retenciones kilométricas en la autopista 'Y'. El siniestro se ha producido cerca del nudo de Serín y el atasco afecta principalmente a los vehículos que circulan en dirección Oviedo tanto desde Gijón como desde Avilés, según la información facilitada desde la DGT.

En actualización

En actualización

