Un accidente en la autopista ' Y' causa importantes retenciones en dirección Oviedo
El atasco afecta a los vehículos que circulan tanto desde Gijón como desde Avilés
Martes, 9 de septiembre 2025, 08:37
Un accidente producido en torno a las 7.30 horas de este martes está provocando retenciones kilométricas en la autopista 'Y'. El siniestro se ha producido cerca del nudo de Serín y el atasco afecta principalmente a los vehículos que circulan en dirección Oviedo tanto desde Gijón como desde Avilés, según la información facilitada desde la DGT.
