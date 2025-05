La Mesa de la Cámara constata que no hay oposición y da luz verde a la comisión de investigación del caso Cerredo

Puro trámite. La Mesa de la Cámara asturiana constató este martes que ningún grupo parlamentario presentó formalmente oposición alguna a la celebración de la comisión ... de investigación parlamentaria sobre las posibles responsabilidades políticas en relación con el trágico suceso que tuvo lugar el pasado 31 de marzo en mina Cerredo, en Degaña, donde una explotación en el interior del yacimiento gestionado por la empresa Blue Solving acabó con la vida de cinco trabajadores. No fue una sorpresa ya que PSOE e IU, los partidos que sustentan el Gobierno y más reacios a la creación de estas comisión, ya habían anunciado que no se opondrían para permitir que se agilizaran los trámites y evitar así el debate y aprobación en sesión plenaria, donde PP, Vox, Foro y la diputada Covadonga Tomé habrían podido sacar adelante esta iniciativa de todas formas.

Confirmada la no oposición formal por parte de ningún grupo, la Mesa de la Cámara dará cuenta al Pleno en la próxima sesión. Antes, este miércoles, se abordará esta cuestión en la Junta de Portavoces, que deberá establecer un plazo para que todos los grupos parlamentarios designen a sus representantes (dos por grupo), por lo que la comisión quedará integrada por dos diputados del PSOE, dos del PP, dos de Vox, dos de IU-Convocatoria por Asturias y dos del Grupo Mixto (uno de Foro, Adrián Pumares, y otro de Covadonga Tomé. También corresponde a la Junta de Portavoces fijar la fecha para la constitución de la comisión, con la elección -por votación en urna- de la persona que presidirá el órgano, el vicepresidente y el secretario. La pugna política por presidir este órgano está marcando el arranca de esta comisión. La diputada independiente y ahora líder de Somos, Covadonga Tomé, se postula para liderar la comisión y pide el apoyo de PSOE e IU, que no parece querer ceder el control a la exintegrante de Podemos. Si no hay acuerdo en la izquierda presidirá el ente PP-Foro.