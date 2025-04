PSOE e IU no se opondrán a la comisión de investigación sobre el caso Cerredo Los grupos que sustentan el Gobierno asumen que existe mayoría parlamentaria suficiente para sacarla adelante y deciden finalmente favorecer su constitución para evitar el debate en el pleno

E. C.

Ana Moriyón Oviedo Miércoles, 23 de abril 2025, 12:59 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

No van a luchar una batalla perdida. PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, asumiendo que la comisión de investigación parlamentaria sobre el trágico accidente de Cerredo ... se celebrará sí o sí en la Junta General ya que cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria, han decidido no oponerse y favorecer que se constituya con mayor agilidad. De esta forma, la Mesa de la Cámara podrá dar luz verde a la constitución de esta comisión una vez que acabe el plazo establecido -el 2 de mayo- sin necesidad de someter su aprobación al pleno. El presidente de la Junta General tendrá 15 días para hacerlo. Así lo anunciaron PSOE y Convocatoria por Asturias a través de un comunicado conjunto en el que, no obstante, mantienen sus recelos sobre la utilidad de esta herramienta. Así lo argumentan:

1. El accidente de Cerredo se investigará en todas sus dimensiones y se llegará hasta el final: judicialmente y en los ámbitos técnicos, políticos y administrativos. Se hará por parte del gobierno, de los agentes sociales y de la Justicia, garantía última de total y absoluta independencia en la investigación. 2. La mejor garantía de búsqueda de la verdad es la no politización ni el uso partidista de ninguna de las investigaciones en curso o que se puedan realizar. 3. La Comisión de Investigación planteada por la derecha solo obedece a un interés partidista que, además, será aprovechado por la extrema derecha. Creemos que no favorecerá el esclarecimiento de los hechos, sino la búsqueda del desgaste de la izquierda política, social y sindical y, al contrario, busca proteger las responsabilidades empresariales existentes en esta tragedia. 4. Como hemos venido repitiendo, la Comisión no puede ser una interferencia partidista que ralentice el curso de las investigaciones ya en marcha y, por tanto, perjudicar el interés supremo que existe, que es saber la verdad de lo ocurrido y que haya Justicia para honrar la memoria de los mineros fallecidos y sus familias. 5. Aun con esa prevención que tenemos, y que nos ha hecho ser contrarios a su creación por el riesgo cierto de una utilización política por parte de la derecha y la extrema derecha, conscientes de que existe una mayoría parlamentaria favorable a su constitución, las fuerzas que sustentamos al gobierno de Asturias no vamos a emitir criterio formal contrario para evitar que se retrase su constitución. 6.- Una Comisión de investigación para esclarecer el trágico suceso de la muerte de los mineros de Cerredo no puede nacer con el propósito de la utilización política del dolor. Con ritmos e intereses partidistas, la investigación parlamentaria será estéril, y necesariamente tenemos que advertirlo. Finalmente, reiteramos que las fuerzas políticas que sostienen la acción del Gobierno de Asturias estamos comprometidas con la verdad, la justicia, la transparencia y la regeneración. Y no descansaremos hasta clarificar todos los hechos para que nunca más se vuelvan a repetir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Investigación

Minería

Degaña

Asturias