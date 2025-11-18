El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo, en la Junta General.
Accidente minero en Degaña

El caso Cerredo se encona: el PP acusa al Principado en la Junta de «mirar hacia otro lado ante prácticas mafiosas»

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo recuerda las diligencias llevadas a cabo tras el accidente de 2022 y reitera su «compromiso» para esclarecer lo sucedido en el siniestro del pasado mes de marzo

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

El 'caso Cerredo' volvió esta mañana al debate parlamentario a raíz de las manifestaciones realizadas por el trabajador que sobrevivió al accidente ocurrido en la ... mina de Degaña en 2022, donde murió una persona. El empleado aseguró que, si se hubiera tenido en cuenta la información que trasladó a la Dirección General de Minas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en esta explotación, se habría evitado el trágico accidente de marzo de 2025, en el que perdieron la vida otros cinco mineros.

