Barbón reafirma su compromiso «de sangre» con la investigación del accidente en la mina de Cerredo

El SOMA abre un expediente interno y estudiará acciones judiciales para defender su honorabilidad

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Oviedo

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:59

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró ayer que mantiene su «compromiso de sangre» con la investigación y la búsqueda de responsabilidades tras el accidente ... laboral registrado en la mina de Cerredo el 31 de marzo de 2025 en el que fallecieron cinco trabajadores y cuatro resultaron heridos. El dirigente socialista recordó que actualmente hay en marcha cuatro investigaciones sobre el suceso: la judicial, la inspección de servicios del Principado, el trabajo de la Comisión Especial de Seguridad Minera y la comisión parlamentaria. Y, sobre las posibles responsabilidades por parte de la Administración, subrayó la importancia de esperar el informe definitivo de la inspección de servicios. «El compromiso que tenemos con la defensa de los trabajadores mineros y de las cuencas mineras va en nuestra sangre, en el ADN de quienes provenimos de la cuenca minera», declaró el presidente, quien añadió que «cuando adquiero compromisos de sangre, los cumplo al cien por cien». Asimismo, reiteró que se tomarán todas las decisiones necesarias en función de los resultados obtenidos en las investigaciones, garantizando la máxima transparencia y respeto en el proceso.

