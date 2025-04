El Gobierno de Asturias exhibe su «unidad para llegar al fondo en las responsabilidades» por la mina de Cerredo

Unidad en el Gobierno regional sí, pero sólo en parte. El fatal accidente minero que acabó con la vida de cinco personas y dejó ... heridas a otras cuatro el pasado 31 de marzo cuando trabajaban en el yacimiento de Cerredo, en Degaña, y todas las informaciones que se han ido conociendo desde entonces, algunas poniendo en tela de juicio el buen hacer de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio, han hecho mella en la unidad del Gobierno que conforman PSOE e IU-Convocatoria por Asturias.

Aunque el portavoz del Gobierno y la vicepresidenta del Principado, Guillermo Peláez y Gimena Llamedo, quisieron este lunes tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno exhibir una imagen de «unidad absoluta» en el seno del Gobierno, quedó claro que esa unidad no era tal en relación al apoyo explícito a la consejera, Belarmina Díaz, en el punto de mira de la oposición tras los últimos acontecimientos.

Primero, porque el propio Gobierno autonómico se encargó de matizar –tras constatar el malestar de IU– los términos en los que existía unanimidad. Así, el portavoz del Gobierno defendió la «unidad absoluta» en cuanto a la «voluntad de investigación, esclarecimiento y, en su caso, determinación de responsabilidades por el caso Blue Solving». Y, en segundo lugar, porque según avanzó la jornada la propia resolución emitida por el socio minoritario de Gobierno, al término de la reunión de la comisión colegiada de IU, no dejó lugar a dudas. «Nuestra presencia en el Gobierno no es para cerrar filas, sino para abrir todas las puertas», advirtió el coordinador general de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien este lunes no formó parte de la reunión de Consejo de Gobierno para asistir al congreso de CC OO. «IU no cierra filas con nadie. IU abre el Gobierno a la búsqueda de responsabilidades que son políticas, jurídicas, administrativas, técnicas e incluso penales», declaró.

Desde IU coincidieron con la línea oficial del Gobierno en relación con su posicionamiento de «esclarecer hasta sus últimas consecuencias las causas del accidente, las circunstancias en las que se produjo y la situación de administrativa de esta explotación minera» por lo que, dijeron, es «plenamente compartida» la decisión del Principado se persone en la causa penal que se sigue tras las muertes de los cinco trabajadores de Cerredo. Además, tras la reunión de IU, Ovidio Zapico pidió al Gobierno del que forma parte que inste al Consejo General del Poder Judicial para que refuerce «con todos los medios técnicos y personales que sean necesarios» al Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea. «Deben garantizarse los medios necesarios a la justicia, que necesita muchos apoyos técnicos ante la complejidad técnica de las materias que investiga», dicen desde IU.

Comisión de investigación

Incluso, en pleno debate sobre la creación o no de una comisión de investigación parlamentaria, el socio de gobierno recogió en su comunicado que «las investigaciones políticas son imprescindibles» si bien entiende que «pueden y deben surgir de la unidad democrática. La gravedad necesita de unidad institucional, determinación y transparencia». Para IU es clave que la comisión de investigación cuente con el apoyo de todos los grupos, también del PSOE.

El consejero portavoz había defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la «transparencia» con la que está actuando la consejera, recordando que ha solicitado su comparecencia en la Junta General del Principado, una comparecencia que aún no tiene fecha fijada, así como la decisión de abrir una inspección al servicio de Minas, «que comenzará a la mayor brevedad posible», dijo Gimena Llamedo. «Estamos absolutamente unidos en una idea, en el compromiso adquirido de llegar hasta el final y esclarecer los hechos y las circunstancias en las que Blue Solving llevaba a cabo la actividad, si era congruente con los permisos y, de ser así, si estaba cumpliendo con las condiciones de seguridad laboral». A partir de ahí, «transparencia», «luz y taquígrafos», «compromiso de conocer la verdad» y defensa de la consejera: «Está dando explicaciones puntualmente». Y ataque a la oposición: «Usar una tragedia minera con fines partidistas no es lo que le gusta a la gente de la minería. Foro está haciendo de muleta del PP, haciéndole el trabajo sucio. Nosotros no vamos a entrar en ese juego, estamos centrados en el esclarecimiento de los hechos».

Y en la misma línea rompía también su silencio de los últimos días la Federación Socialista Asturiana, con un claro apoyo al Gobierno autonómico y también a la consejera. «Están dando los pasos necesarios para esclarecer los hechos, conocer las causas de lo sucedido y llegar hasta el final», dijo Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA-PSOE, quien dijo lamentar que «desde el ámbito de la derecha, incluido su diputado muleta, y la extrema derecha haya quien esté dispuesto a utilizar cualquier cosa, incluso una tragedia minera, con fines e intereses tacticistas y partidistas».