IU y Tomé se enfrentan con duros ataques por la Presidencia de la comisión de Cerredo

La comisión de investigación parlamentaria para el caso Cerredo se constituirá finalmente el próximo 15 de mayo. La fecha se fijaba este ... miércoles en la Mesa de la Cámara tras la reunión previa de la Junta de Portavoces sin que las fuerzas políticas hayan aún alcanzado acuerdo en relación con las personas que dirigirán este órgano, que se elegirán mediante votación en urna por los integrantes de la comisión el día de su constitución. Lo único que se sabe hasta el momento es que la pugna por la presidencia de esa comisión no ha hecho más que echar fuego en la ya distanciada relación entre los partidos que conforman el Gobierno, PSOE e IU, y la diputada Covadonga Tomé, clave para alcanzar la mayoría de la izquierda en el Parlamento.

PSOE e IU han confirmado este miércoles que presentarán la candidatura de la diputada de IU Delia Campomanes para dirigir la nueva comisión de investigación, instando a Tomé, quien ha manifestado su intención de presidir este foro desde el inicio, que renuncie a ello y apoye su propuesta. «Tiene que decidir si quiere estar con la mayoría social progresista o ser rehén de la extrema derecha», le retó Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, quien afeó a la exdiputada de Podemos que trate con esta comisión de buscar «visibilidad por estar huérfana de organización».

Tomé no sólo dejó claro que no tiene intención alguna de renunciar a presentar su candidatura sino que calificó de «patinazo bastante importante» por parte del portavoz de IU-Convocatoria por Asturias hacer este tipo de comentarios sobre una diputada «que es el voto 23 de las fuerzas progresistas y que (el Gobierno) va a necesitar para tantas cosas de aquí en adelante». Recriminó además a PSOE e IU que, después de oponerse a la constitución de la comisión, ahora «tengan muchas ganas de dirigirla, quizá para manejarla» y reprochó que no hayan tratado de negociar con ella la composición de la Mesa. «Me voy a presentar a la Presidencia y si salgo presidenta, seré presidenta», zanjó la ahora líder de Somos que, frente a sus primeras declaraciones al respecto, parece ahora estar dispuesta a hacerse con el mando de este ente aunque para ello necesite del apoyo de los diputados de Vox, tal y como le ha recriminado Vegas. «Es fascinante que IU-Convocatoria por Asturies hable del riesgo a la instrumentalización por parte de la extrema derecha cuando ellos han renunciado a tantos principios para hacer de muleta del PSOE», espetó.

La división de la izquierda deja el futuro de la comisión de investigación en manos de la derecha. PP, Foro y Vox han dejado claro que la «prioridad» es que ni PSOE ni IU lideren esta comisión y han dejado abierta la posibilidad al resto de las opciones. Teniendo en cuenta que la Presidencia se elige a través de una votación en urna en la que participaran los diez integrantes de la comisión (dos diputados del PSOE, dos del PP, dos de Vox, dos de IU y dos del Grupo Mixto -Adrián Pumares y Covadonga Tomé) y que PSOE e IU (cuatro votos) y Tomé (un voto) ya han mostrado sus cartas, sólo quedan dos opciones. Que finalmente los cinco votos de PP, Vox y Foro sirvan para apoyar la candidatura de Tomé o que se presente un tercer candidato del bloque de la derecha, que saldría elegido con cinco votos.