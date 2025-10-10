El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Jefe de Sección de Seguridad Minera, Alberto Quirino Vázquez. Mario Rojas

El jefe de sección de Seguridad Minera: «Nunca se hicieron visitas sorpresa a la mina de Cerredo»

Alberto Quirino Vázquez compareció en la comisión de investigación por el accidente el pasado marzo y dijo que en una visita en 2023 hallaron «material extractivo»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:52

Comenta

El jefe de sección de Seguridad Minera, Alberto Quirino Vázquez, compareció este viernes en la Junta dentro de la Comisión de Investigación del accidente de ... la mina de Cerredo. En su intervención reconoció que «nunca se hicieron visitas sorpresas a la mina, siempre fueron visitas reglamentarias, con aviso».

