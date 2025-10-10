El jefe de sección de Seguridad Minera: «Nunca se hicieron visitas sorpresa a la mina de Cerredo»

El jefe de sección de Seguridad Minera, Alberto Quirino Vázquez, compareció este viernes en la Junta dentro de la Comisión de Investigación del accidente de ... la mina de Cerredo. En su intervención reconoció que «nunca se hicieron visitas sorpresas a la mina, siempre fueron visitas reglamentarias, con aviso».

«El 95% de nuestras inspecciones son reglamentarias», incidió Quirino, aclarando asimismo que el reglamento establece inspecciones en determinadas figuras administrativas obligatorias, siempre en el marco de la tramitación de un expediente». Es decir, abundó en la idea de que solo en ocasiones puntuales se hacen visitas sin avisar, «aún así es la excepción. Y en el caso del Grupo Cerredo, nunca la hubo».

Antes de que ocurriera el fatídico accidente en la mina en el que murieron cinco personas Alberto Quirino sostuvo que «nuca tuve conocimiento de ninguna denuncia previa sobre la actividad que se hacía allí; me enteré después del suceso».

Reconoció el compareciente que en una de sus visitas a la mina en 2023, concretamente en el sexto piso, se halló material extractivo. «Había un derrumbe, a unos diez metros de la entrada al sexto piso, que no permitía el paso. Podríamos pensar cualquier cosa, porque parecía sospechoso, pero nosotros como funcionarios tenemos que confirmar las cosas. Una semana después, pudimos acceder y encontramos herramientas extractivas e indicios de explotación», explicó.

Posteriormente, en septiembre de 2024, en otra de sus visitas, pero esta vez al tercer piso —concretamente a la 'Capa María'— tampoco se accedió al lugar donde ocurrió el siniestro «porque ya en ese momento el paso de personas no era aconsejable, ya que, en la zona no había ventilación». La última visita a la mina de Cerredo, manifestó, fue en enero de 2025.

Durante la comparecencia, el jefe de sección de Seguridad Miner dijo que sólo mantuvo una reunión con Blue Solving. Fue en marzo de 2025, pocos días antes del fatal accidente minero. No hubo ninguna otra. «Reuniones con la empresa no tuve más que la que hicimos en marzo de este año, que fue con el director facultativo y con el administrador de la empresa. Después, el director facultativo vino a verme a la oficina un par de veces para traer algún papel o alguna cosa».

60.000 toneladas de carbón para una prueba

Sobre el proyecto complementario que permitió a la empresa la extracción de 60.000 toneladas de carbón Alberto Quirino Vázquez, explicó que en esa única ocasión le fue permitida la extracción porque el objetivo era «la realización de una prueba industrial»

Añadió que «la actividad extractiva del proyecto de investigación complementaria autorizaba la ejecución de dos galerías, lo que supone la extracción de 60.000 toneladas de carbón, es decir 30.000 al año. Era para hacer unas pruebas y poder evaluar unas capas y sacar unas muestras para ver si esas capas valían o no».

Sobre si la cantidad (60.000 toneladas) era «excesiva» para hacer una prueba y recoger una muestra, argumantó que «la cantidad es indiferente», lo importante es que «esas 60.000 toneladas eran para lo que eran, para una prueba industrial. Y en ese caso estaba permitido».