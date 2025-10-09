El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Santiago Berjano, jefe del Servicio de Minas del Principado, dando su versión en la Junta General. Mario Rojas
Tragedia minera

Minas asegura que el dueño de Cerredo «nos tomó el pelo» y niega haber mirado hacia otro lado

El jefe del servicio reconoce que antes del accidente se reunió con 'Chus Mirantes' porque la empresa no depositó los tres millones de fianza exigidos. «Se nos revuelven las entrañas pensar que a la vez estaban sacando carbón de forma clandestina»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:42

Seis trabajadores han muerto en la mina de Cerredo (Degaña) desde que se hizo con su titularidad el grupo empresarial de Jesús Rodríguez Morán, ' ... Chus Mirantes'. El primero falleció en 2022, porque el vehículo en el que transportaba carbón extraído ilegalmente presentaba varias averías. Los otros cinco perdieron la vida el pasado marzo, en una explosión de gas grisú; según los supervivientes, se llevaba meses volviendo a sacar carbón y aquel lunes el turno entró a las galerías sin esperar a que la ventilación limpiara el aire. Todo ocurrió mientras en paralelo el Principado, a través de su Servicio de Minas, permitía que el yacimiento pasara de una empresa del grupo familiar a otra sin activos ni empleados, a la par que daba el visto bueno a un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para extraer 60.000 toneladas de carbón en dos años. Cuando ocurrió la explosión, los actuarios llevaban seis meses sin inspeccionar la zona y a la empresa hacía tres meses que le había vencido el plazo para depositar una fianza de tres millones sin la cual podía perder los permisos de todo.

