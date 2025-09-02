El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dos mineros pasan ante la boca de la mina de Cerredo, clausurada tras el accidente que costó la vida a cinco mineros. Efe

El Principado no resolvió una denuncia por irregularidades en la mina de Cerredo hasta después del accidente mortal

El acta que firmó en octubre de 2024 un agente de Medio Natural señalando la apertura de una zanja para evacuar agua no concluyó en expediente sancionador hasta mayo de 2025. La multa tenía como titular a Combayl y no a Blue Solving, la empresa que tenía la autorización para el proyecto de transición energética

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:14

El agente de Medio Natural José Manuel Carral, quien compareció el 1 de septiembre en la Comisión del Caso Cerredo abierta en la ... Junta General del Principado, firmó un acta en octubre de 2024 en la que señalaba la apertura de una zanja en el monte por parte de la empresa que, en teoría, tenía autorización para un proyecto de transición energética en la ya cerrada mina de Cerredo. Una acción para la que no tenían licencia y que parecía nacida para evacuar agua de la bocamina. El proceso, que concluyó con la denegación a la empresa Combayl de la autorización para hacer esa zanja, no se cerró hasta mayo de 2025. Después de que el 31 de marzo, una explosión de grisú acabara con la vida de cinco mineros en el interior de una mina en Asturias en la que no había autorización para extraer carbón, toda vez que en 2018 se cerró la minería como sector industrial.

