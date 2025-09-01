El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Técnicos y agentes de la Guardia Civil, saliendo de la mina en la que fallecieron cinco mineros. Damián Arienza
Comisión en la Junta General por el caso Cerredo

«Cuando le pregunté al dueño de la mina de Cerredo me dijo: 'Tengo contactos a alto nivel en Medio Ambiente'»

José Manuel Carral, agente de Medio Natural con treinta años de experiencia en la zona, asegura que «el accidente en Degaña pone de manifiesto la desorganización y falta de criterio a la hora de tramitar las denuncias». «No sabría distinguir si estaban extrayendo carbón o chatarra, porque lo que vi allí era lo mismo que cuando funcionaba la mina»

Chelo Tuya

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:05

«Lo que ocurrió en la mina de Cerredo pone de manifiesto la desorganización y falta de criterio a la hora de tramitar denuncias ... y actas». «No sabría distinguir si estaban extrayendo chatarra o carbón, porque lo que vi allí era lo mismo que cuando funcionaba la mina». «Todo el mundo sabía que el dueño era 'don Jesús', mineros, vecinos... todos». «Cuando le pregunté a Jesús Rodríguez por lo que estaban haciendo en Cerredo me dijo: 'Somos todos paisanos y con voluntad todo se arregla. Tengo contactos a alto nivel en Medio Ambiente'». «Tras el primer accidente, cuando murió un minero y otro perdió una pierna, le dije al jefe 'Ojo con esto', se lo dije muy claro».

