El curso parlamentario arranca en Asturias con las comparecencias de la comisión del accidente en la mina de Cerredo

El curso parlamentario en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) comenzará este lunes 1 de septiembre con el segundo bloque de comparecencias de la comisión de investigación relativa al accidente en la mina de Cerredo (Degaña), ocurrido el 31 de marzo y en el que cinco mineros fallecieron y otros cuatro resultaron heridos.

Esta comisión se impulsó en el seno del parlamento asturiano para tratar de dilucidar las responsabilidades políticas que puede haber detrás de este accidente, ya que existen indicios de irregularidades en la actividad de la mina. Entre los objetivos de la comisión figura esclarecer si la empresa Blue Solving, responsable de la mina, operaba conforme a los permisos concedidos.

De manera paralela, sigue su curso la investigación judicial, así como la impulsada por la Dirección General de Minas del Gobierno asturiano y la investigación de la Comisión Especial de Seguridad Minera.

El primer bloque de intervinientes finalizó las comparecencias el 31 de julio, tras haber recibido a doce agentes del medio natural, entre jefes de sección de la Guardería, de Montes o de Agentes Medioambientales.

Los primeros en comparecer: funcionarios del a Administración

Este lunes 1 de septiembre la comisión retoma sus trabajos con la comparecencia, a las 9.00 horas, de un agente del Medio Natural. A las 12.00 horas hará lo propio el jefe de servicio de Montes e Infraestructuras Rurales.

El martes, también a partir de las 9.00 horas comparecerán un técnico de la zona suroccidental, un exdirector general de Infraestructuras Rurales y Montes y el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios.

El miércoles se someterán a las preguntas de los diputados el director general de Gestión Forestal y personal de la Dirección General de Minería.

Finalmente el jueves será el turno de un ingeniero inspector de la Sección de Seguridad Minera, una ingeniera inspectora de la Sección de Seguridad Minera y del funcionario de la dirección general con competencia en minería que realizó inspecciones, actas o informes en la mina de Cerredo y de ingeniero inspector de la Sección de Seguridad Minera.

Siguientes pasos

Cuando terminen las comparecencias y la mesa de la comisión considere que ya han finalizado los trabajos, la comisión tendrá dos meses para emitir un dictamen con las conclusiones a las que han llegado. Los Grupos Parlamentarios podrán formular votos particulares a la totalidad o a parte del dictamen.

El dictamen y los votos particulares serán debatidos conjuntamente en el Pleno y en las votaciones se diferenciará el dictamen de los votos particulares, votándose primero el dictamen.

El dictamen aprobado por el Pleno y los votos particulares se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta General y serán comunicados por el Presidente de la Cámara al Consejo de Gobierno y, si el dictamen aprobado así lo indicase, se trasladará al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda.