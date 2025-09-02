El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
Fernando Prendes, exdirector general de Infraestructuras Rurales y Montes. Mario Rojas
Comisión de investigación del accidente de Cerredo

«Como director general de Montes no recibí ninguna denuncia o queja sobre la mina de Cerredo. Y mi puerta siempre estuvo abierta»

Fernando Prendes, exdirector general y hoy asesor del PSOE en la Junta, afirma que su departamento solo tramitó la revocación de la licencia de ocupación para las 70 hectáreas de la mina a cielo abierto y la autorización de usar 1,2 hectáreas para acopio de material

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:09

«En mi periodo como director general de Montes no recibí ninguna denuncia ni, desde el punto de vista personal, ninguna queja sobre la mina de Cerredo ... . Y mi puerta siempre estuvo abierta». El que fuera director general de Infraestructuras Rurales y Montes hasta 2023, Fernando Prendes, hoy asesor del grupo parlamentario socialista en la Junta General, aseguró que por su mesa no pasó ningún indicio de irregularidades en la mina de Cerredo, en la que el pasado 31 de marzo murieron cinco mineros tras una explosión de grisú. Un accidente incomprensible en una mina que tenía prohibida la actividad minera y solo autorización para proyectos de transición ecológica.

