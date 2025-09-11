El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Guardia Civil y la Brigada de Salvamento Minero inspeccionan la mina de Cerredo días después del trágico accidente que costó la vida a cinco mineros. Damián Arienza
Tragedia en la mina

El Principado recortó un 27% el personal de Seguridad Minera antes del accidente de Cerredo

«Somos menos, aumentó la carga administrativa y eso va en detrimento de lo demás», dice un jefe de sección. La jueza prohibió a los técnicos acceder a las bocaminas

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:04

El 31 de marzo una explosión de grisú en el piso tercero del Grupo Cerredo mató a Ibán, Rubén, Jorge, Amadeo y David. La ... comisión de investigación parlamentaria encargada de determinar si hubo decisiones políticas y técnicas que facilitaron la tragedia retomó su misión, interrogando a un inspector y dos jefes de sección de Minas. Son funcionarios de larga trayectoria que se esforzaron por disipar parte de las sospechas que arrastraban los diputados tanto como en apuntar hacia otra dirección.

Espacios grises

