Foto de familia antes de comenzar el acto de bienvenida a los nuevos colegiados del Ilustre Colegio de Médicos de Asturias. Pablo Nosti

Bienvenida a los 83 médicos recién colegiados en Asturias

ICOMAST organizó en el Auditorio Príncipe un acto de recibimiento que contó con la intervención del creador de contenido Marius Lekker, especialista en Medicina Preventiva y con más de un millón de seguidores en redes sociales

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:47

Comenta

El Ilustre Colegio de Médicos de Asturias (ICOMAST) celebró ayer, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, su tradicional acto de bienvenida a los nuevos colegiados. En esta ocasión, 83 titulados en Medicina que, en su mayoría, están iniciando la formación sanitaria especializada en los hospitales y centros de salud de la red pública asturiana.

Durante el acto, además de proceder al correspondiente juramento hipocrático, se hizo entrega del Premio al Mejor Expediente MIR (médico interno residente) a Raúl Martín. Intervinieron también Elisa Seijo; vicepresidenta del Colegio; Alberto Alen, vocal de Médicos Jóvenes; Gonzalo Solís, de la Comisión Deontológica; y Pedro Abad, vicesecretario de la institución colegial.

Además el acto de bienvenida a los recién colegiados, contó con la presencia de Marius Lekker, nombre 'artístico' del médico valenciano Mario Gil, famoso por los divertidos vídeos divulgativos que publica en redes sociales. Este creador de contenidos, especializado en Medicina Preventiva y Salud Pública, cuenta con más de un millón de seguidores en plataformas como Instagram o Youtube.

