Mario Rojas

Adolfo Menéndez: «La inteligencia artificial ha creado el espejismo de que va a sustituir el criterio humano»

El abogado del Estado en la Audiencia Nacional, ingresa a la Real Academia Asturiana de la Jurisprudencia

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:16

Comenta

Adolfo Menéndez Menéndez (Gijón, 1958), abogado del Estado en la Audiencia Nacional, presidente de la Asociación Atlántica Española y secretario general de la Fundación ... Princesa de Asturias, ingresó este martes en la Real Academia Asturiana de la Jurisprudencia. En su discurso 'La agonía del derecho', el letrado hizo una reflexión sobre su profesión en los tiempos actuales en los que la digitalización, la inteligencia artificial y la robotización han acompañado y sustentado la globalización.

