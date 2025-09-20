El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón, durante su intervención en el acto de homenaje a las víctimas del Pozu Funeres FSA
Acto de la FSA en el Pozu Funeres

Adrián Barbón apela al consenso con una derecha «democrática» que rompa el «compadreo» con Vox

La FSA arranca su curso político en Funeres cargando duramente contra el secretario general del PP, Miguel Tellado, por su alusión a «cavar la fosa» del Gobierno y contra su «titular al frente de la representación corporativa» en Asturias, en referencia a Álvaro Queipo

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:47

Consenso con la derecha «democrática» sí, pero siempre que «rompa» con Vox. Ese fue el mensaje que trasladó Adrián Barbón este sábado junto al ... Pozu Funeres, en Laviana, tras mostrar su «preocupación» por la deriva del mundo y el retroceso de las grandes democracias, como la de Estados Unidos, consecuencia -advirtió- del avance de la extrema derecha, que «está colonizando el mensaje de la derecha porque ésta ha renunciado a su propio discurso». Por eso, y recogiendo la petición en una entrevista en EL COMERCIO de quien fuera su vicepresidente en la pasada legislatura -y hoy presidente de la Junta General, Juan Cofiño-, el jefe del Ejecutivo asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) reconoció la necesidad de alcanzar consensos «con la derecha democrática», en referencia al PP, pero sólo si «renuncia a pactar con la extrema derecha», siguiendo el ejemplo de Alemania.

