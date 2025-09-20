Adrián Barbón apela al consenso con una derecha «democrática» que rompa el «compadreo» con Vox
La FSA arranca su curso político en Funeres cargando duramente contra el secretario general del PP, Miguel Tellado, por su alusión a «cavar la fosa» del Gobierno y contra su «titular al frente de la representación corporativa» en Asturias, en referencia a Álvaro Queipo
Gijón
Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:47
Consenso con la derecha «democrática» sí, pero siempre que «rompa» con Vox. Ese fue el mensaje que trasladó Adrián Barbón este sábado junto al ... Pozu Funeres, en Laviana, tras mostrar su «preocupación» por la deriva del mundo y el retroceso de las grandes democracias, como la de Estados Unidos, consecuencia -advirtió- del avance de la extrema derecha, que «está colonizando el mensaje de la derecha porque ésta ha renunciado a su propio discurso». Por eso, y recogiendo la petición en una entrevista en EL COMERCIO de quien fuera su vicepresidente en la pasada legislatura -y hoy presidente de la Junta General, Juan Cofiño-, el jefe del Ejecutivo asturiano y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) reconoció la necesidad de alcanzar consensos «con la derecha democrática», en referencia al PP, pero sólo si «renuncia a pactar con la extrema derecha», siguiendo el ejemplo de Alemania.
Sin embargo, no se mostró optimista con lo que ocurre en España, donde, lamentó, «vemos compadreo a la hora de pactar, de acordar gobiernos; se juntan sin ningún género de problema». A su juicio, el PP ha renunciado a su propio discurso para «imitar» a la extrema derecha. «Y eso no funciona jamás porque —explicó, recordando lo sucedido en las últimas elecciones de Noruega—, a la hora de la verdad, entre la imitación y la copia, la gente quiere la original. Ese es el problema cuando se blanquea la extrema derecha y esa es la mayor amenaza para la democracia en este momento», alertó antes de pedir al PP que «recapacite».
El secretario general aprovechó también su intervención en el acto de recuerdo a las decenas de víctimas de la represión franquista arrojadas al Pozu Funeres para denunciar las polémicas palabras de Miguel Tellado sobre la necesidad de «cavar la fosa» del Gobierno de Pedro Sánchez. «Ofende y duele en una tierra como Asturias, que sabe lo que son las fosas en las cunetas de cualquier carretera, en los cementerios o en pozos naturales y simas como el Pozu Funeres». Y se preguntó: «¿De verdad creen que esa es la forma de posicionarse en una democracia para decir que quieren ser alternativa?». El presidente asturiano fue muy crítico también con la actitud del «titular al frente de la representación corporativa» del PP en Asturias, en referencia a Álvaro Queipo. «Ya sabía yo que no iba a rectificar a su maestro, el señor Tellado. Es la diferencia de tener maestros. Él tiene al señor Tellado, yo tengo a Pablo García. Sinceramente, prefiero el mío».
En el acto intervinieron también el secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE, Manuel Salgado; la secretaria general de la agrupación socialista de Laviana, Rosa Álvarez, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera. Este último fue también muy crítico con el dirigente popular. «Duele y es indigno, pero no nos van a amedrentar ni a callar», dijo. Álvarez, por su parte, quiso tener un recuerdo especial para las mujeres víctimas de la represión que perdieron a sus hijos y maridos, y que en muchas ocasiones fueron violadas y humilladas. «Hay que seguir luchando por ellas», reclamó.
Salgado: «La derecha está asilvestrada y se mimetiza con la extrema derecha»
Las referencias a la «mimetización» de la derecha con el discurso de la extrema derecha fueron constantes en el acto de recuerdo a las víctimas del franquismo enterradas en el Pozu Funeres. El secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE, Manuel Salgado, llegó a calificar al PP como una «derecha asilvestrada que se mimetiza con la extrema derecha», aunque aseguró que no le sorprende porque «vienen de la misma tumba». Como el resto de los intervinientes, reclamó también el fin del genocidio en Gaza.
