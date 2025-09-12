El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño, posa para EL COMERCIO. Mario Rojas

Juan Cofiño reclama al PSOE «un revulsivo»: «El que disiente tiende a callarse y eso esteriliza el debate»

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias revela que acudió a Covadonga tras varias reuniones con el arzobispo y que se retirará de la política tras esta legislatura

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:46

Juan Cofiño es el presidente de la Junta General y el veterano de la clase política asturiana. El que fuera vicepresidente de Adrián Barbón ... la pasada legislatura empezó el verano dejándose ver en la presentación del libro de Nicolás Redondo Terreros, histórico socialista expulsado por el partido; luego llegó la muerte del expresidente Antonio Trevín, del que fue su consejero y amigo, y con el que en los últimos tiempos coincidía en un discurso de defensa de la institucionalidad y de la necesidad de tender puentes entre los dos granes partidos. Su último gesto público ha sido ir a la misa de Covadonga del Día de Asturias, siendo el único representante socialista en aceptar la invitación del arzobispo Jesús Sanz Montes.

