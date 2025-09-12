Juan Cofiño reclama al PSOE «un revulsivo»: «El que disiente tiende a callarse y eso esteriliza el debate»

Juan Cofiño es el presidente de la Junta General y el veterano de la clase política asturiana. El que fuera vicepresidente de Adrián Barbón ... la pasada legislatura empezó el verano dejándose ver en la presentación del libro de Nicolás Redondo Terreros, histórico socialista expulsado por el partido; luego llegó la muerte del expresidente Antonio Trevín, del que fue su consejero y amigo, y con el que en los últimos tiempos coincidía en un discurso de defensa de la institucionalidad y de la necesidad de tender puentes entre los dos granes partidos. Su último gesto público ha sido ir a la misa de Covadonga del Día de Asturias, siendo el único representante socialista en aceptar la invitación del arzobispo Jesús Sanz Montes.

¿Hay una línea de puntos que unir detrás de esos tres momentos? ¿Se está alejando Cofiño de los actuales dirigentes del PSOE? «El partido necesita un revulsivo», demanda en una entrevista que mañana publicará en EL COMERCIO. «Tocqueville ya vio lo que llamaba la espiral de la autocensura, que es lo que ahora se denomina la cultura de la cancelación y que tiene especial trascendencia en los partidos hoy en día, no solo el PSOE. Ahora el que tiene matices respecto al conjunto, el que disiente de alguna manera tiende a callarse para no ser señalado y expulsado. Esto se está acentuado y esteriliza el debate. El PSOE tiene que tomar nota y volver a plantearse unos interrogantes sobre el debate interno», explica. Cofiño considera que las actuales ejecutivas de los partidos «no cumplen su papel», que las primarias es un sistema «al que se le ven las costuras».

Sobre su decisión de acudir a Covadonga desvela que tras la homilía que hace dos años supuso la ruptura entre Sanz Montes y la FSA se puso «a trabaja» para tender puentes, reuniéndose con el arzobispo, «una persona muy inteligente». En ese proceso de escucha se acercaron posturas que desembocaron en su retorno a la basílica. Cofiño se declara agnóstico y estuvo, Barbón es católico y rehusó seguir ese camino.

Cofiño considera que los tres grandes retos que tiene Asturias ahora mismo son la demografía, la industria y cómo el envejecimiento de la población debe reajustar la administración. Sobre el primero aboga por convertir los consultados «en una suerte de agencias de contratación» para atraer inmigrantes con trabajo y permisos; sobre Arcelor mantiene la esperanza de ver el horno DRI y asume que esa es una batalla en la que el Gobierno de Asturias ha hecho todas las gestiones que estaban en su mano; sobre el futuro de la administración autonómica apuesta por no seguir incrementando la plantilla: «No vamos a tener más competencias porque ya las tenemos todas». Además confía en que la inteligencia artificial sistematice tareas y libere carga de trabajo de forma que se puedan dedicar recursos y efectivos a otras tareas.

Dice Cofiño que esta es su última legislatura, que en dos años tocará dar un paso atrás y dejar la primera línea de la política.

-¿En qué ha cambiado Adrián Barbón respecto a 2019?

-»No sabría decir…. Con Adrián mantengo una buena relación personal y siempre la tendré, me parece una buena persona con buenos fundamentos como humanista y que ha adquirido más experiencia como gobernante tras seis años de gestión en el Principado. No sabría decir en qué ha cambiado porque no tengo la proximidad ni la frecuentación que tenía. Los presidentes, y no sé si es el caso pero creo que no porque Adrián pisa mucho la calle, pero todos los presidentes tienden a aislarse y rodearse de un grupo de personas concretas que hacen al final la función de desconectar al presidente, aislarlo de la realidad. Es un riesgo que está allí pero no creo que sea el caso de Adrián Barbón, porque él pisa mucho la calle y tiene suficientes antenas para pulsar la realidad».

