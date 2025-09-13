Adrián Barbón: «Somos la única opción que queda para proteger la democracia»

En la entrevista que este sábado, 13 de septiembre, publicó EL COMERCIO, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, dijo que «lisa y ... llanamente» no se pueden hacer las reformas que el país y Asturias necesita sin el PP. «Necesitamos que los dos grandes partidos se hablen. La crisis del Estado del bienestar amenaza al propio sistema democrático y eso debiera hacer que los dos grandes partidos se sienten y hablen». Haciéndose eco de las encuestas avanzó que si de las urnas sale una mayoría abanderada por el PP «sería malo para el país que fuera con Vox». Ante ese escenario «quisiera que el PSOE lo impidiera facilitando una cierta estabilidad de un gobierno de un PP mayoritario que no dependa de Vox».

Horas después de esa entrevista habló Adrián Barbón, el secretario general de la FSA, presidente del Principado y quien eligió en la pasada legislatura a Cofiño como su vicepresidente. En el I Encuentro Socialista del Caudal se reafirmó en una estrategia política bien distinta a la que ahora esboza por su anterior 'número 2'.

Huir de la «soberbia»

«A medida que pasan los meses el PP va declinando en intención de voto y Vox se está disparando; no descartaría, y lo digo alto y claro, que dentro de no mucho veamos a Vox en algunos sitios ya por encima del PP», indicó Barbón. Esa situación «es responsabilidad del PP por no tener una posición firme contra la extrema derecha, como la que tienen, por ejemplo, la derecha alemana y portuguesa». La conclusión para el líder de los socialistas asturianos es clara: «Es importante que nos mantengamos en esta firmeza. A esa gente moderada les tenemos que decir que la única opción que les queda, la única que va a proteger la democracia y la libertad, somos nosotros». El líder demandó tensión a los suyos, pues «el camino para perder unas elecciones es siempre el mismo, la soberbia».

A los militantes les remarcó que «es muy importante este clima de unidad. En el tiempo que vivimos es importante pararnos, tener tiempo para reflexionar sobre la situación y coger fuerza». La FSA, insistió, «no es un proyecto adanista, sino que se basa en las personas que en un momento determinado ponemos rostro a estas ideas y en otro pues les toca a otros, esa es nuestra grandeza».

De cara a los procesos para elegir candidatos a las alcaldías, Barbón dijo que el deber de los militantes era «elegir a los que mejor conecten con la sociedad, y una vez estén en el cargo ser vigilantes y luchar contra las corruptelas que tanto daño nos han hecho».

En alusión al líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, el presidente manifestó: «Quien no sea capaz en Asturias de alzar la voz contra el genocidio no merece la confianza del pueblo asturiano, que está en contra».