Adrian Barbón interviene en el acto celebrada en Ribera de Arriba con los socialistas de la comarca del Caudal. E. C.

Adrián Barbón: «Somos la única opción que queda para proteger la democracia»

El presidente acusa al PP por «estar alimentando al monstruo de la ultraderecha» un día después de que Cofiño pidiera tender puentes entre grandes partidos

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:22

En la entrevista que este sábado, 13 de septiembre, publicó EL COMERCIO, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, dijo que «lisa y ... llanamente» no se pueden hacer las reformas que el país y Asturias necesita sin el PP. «Necesitamos que los dos grandes partidos se hablen. La crisis del Estado del bienestar amenaza al propio sistema democrático y eso debiera hacer que los dos grandes partidos se sienten y hablen». Haciéndose eco de las encuestas avanzó que si de las urnas sale una mayoría abanderada por el PP «sería malo para el país que fuera con Vox». Ante ese escenario «quisiera que el PSOE lo impidiera facilitando una cierta estabilidad de un gobierno de un PP mayoritario que no dependa de Vox».

