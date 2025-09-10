Adrián Barbón agita la pugna Vox–PP para dividir a la oposición en Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, agitó este miércoles en la Junta General la pugna entre PP y Vox por el voto rural tras los ... incendios forestales que el pasado mes de calcinaron más de 6.000 hectáreas en Asturias para tratar de dividir a los principales partidos de la oposición que, según las encuestas, están condenados a entenderse si quieren optar al Gobierno del Principado. Fue la presidenta de Vox, Carolina López, quien se lo puso en bandeja al responsabilizar tanto al PSOE como al PP —y a sus acuerdos en la Unión Europea— de las trabas y restricciones que, a su juicio, afectan al sector ganadero. Unas políticas que, según ella, «vacían los pueblos» y dejan los montes abandonados, convirtiéndolos en combustible en caso de incendio, como se vio el pasado agosto.

La «puya», habitual por otra parte, de la portavoz de Vox al PP fue recogida al vuelo por el dirigente socialista. En su turno de respuesta aseguró no querer meterse en «el romance» entre ambas formaciones ni en su «discusión por el electorado», pero acto seguido deslizó que, según las encuestas, Vox «le está comiendo terreno al PP, y eso sí que es preocupante». Y añadió: «Lo digo públicamente, lo dije más veces en este parlamento: yo, a los votantes que estén dudando entre PP y Vox, prefiero mil veces que voten al PP. Ustedes (en referencia a Vox) son una anomalía democrática».

No se quedó ahí. En su cara a cara con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé (ex de Podemos y ahora líder de Somos), volvió a sacar el tema. Tras agradecer el tono constructivo de la parlamentaria, reprochó que «ni la derecha ni la extrema derecha» hubieran planteado propuestas concretas para la prevención de incendios. «Están en una batalla por el voto rural entre ellos y yo todavía no tengo muy claro si va a ganar la señora López o el señor Venta Cueli. Ahí hay batalla. Confío en usted, señor Venta», ironizó Barbón.