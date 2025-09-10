El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carolina López, Adrián Barbón y Álvaro Queipo.

Adrián Barbón agita la pugna Vox–PP para dividir a la oposición en Asturias

El presidente del Principado ironiza con la disputa de ambas fuerzas por el voto rural en el marco de los incendios forestales y bromea con un «confío en usted, señor Venta» en pleno debate parlamentario

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:13

El presidente del Principado, Adrián Barbón, agitó este miércoles en la Junta General la pugna entre PP y Vox por el voto rural tras los ... incendios forestales que el pasado mes de calcinaron más de 6.000 hectáreas en Asturias para tratar de dividir a los principales partidos de la oposición que, según las encuestas, están condenados a entenderse si quieren optar al Gobierno del Principado. Fue la presidenta de Vox, Carolina López, quien se lo puso en bandeja al responsabilizar tanto al PSOE como al PP —y a sus acuerdos en la Unión Europea— de las trabas y restricciones que, a su juicio, afectan al sector ganadero. Unas políticas que, según ella, «vacían los pueblos» y dejan los montes abandonados, convirtiéndolos en combustible en caso de incendio, como se vio el pasado agosto.

