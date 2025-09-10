Segundo detenido por la ola de incendios en Asturias: arrestan a un vecino de Belmonte por dos fuegos en el concejo Varios habitantes de la zona lo identificaron como posible autor de las llamas declaradas a finales de agosto y un agente de Medio Rural lo reconoció tras ver cómo se originaba otro fuego en septiembre

Brigadistas forestales en las labores de extinción de un incendio en Belmonte de Miranda, en una imagen de arcivo.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:00 | Actualizado 12:08h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Belmonte de Miranda por, presuntamente, provocar dos incendios forestales originados en la localidad entre agosto y septiembre. Le constan varios antecedentes policiales y penales, alguno de ellos por hechos similares. Se trata del segundo detenido este verano por causar un fuego, después de que el pasado 21 de agosto la Guardia Civil arrestase a otro hombre cuando se disponía a provocar un incendio en Llanes.

El detenido permanece en las instalaciones de la Guardia Civil en el Acuartelamiento del Rubín y será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Grado en la mañana de hoy.

Los agentes han encontrado pruebas de que el arrestado prendió fuego en la mañana del 23 de agosto en la localidad de Leiguarda, en Belmonte. La investigación llevada a cabo por el Seprona, con la estrecha colaboración de Medio Natural de Principado, ubicó el punto de inicio de este incendio en un camino aledaño a la carretera. Las llamas se provocaron con un mechero o un objeto similar. Dada la ubicación del incendio, de no haber sido sofocado en sus inicios, podría haber afectado a edificaciones y viviendas, así como al monte circundante.

Varios vecinos de la zona manifestaron días después a los agentes del Medio Natural que el autor de este incendio podría ser un vecino del pueblo, al que identificaron plenamente. Paralelamente, el Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil realizó el informe técnico que determinó que efectivamente se trataba de un fuego intencionado mediante acercamiento directo de llama.

En esas fechas el riesgo extremo imperaba en la zona, además de hallarse activado el Plan de Emergencia por Incendios Forestales en Asturias (Infopa) en fase de emergencia nivel 2 y con un índice de riesgo de incendios muy alto, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos de Asturias con base en Pravia para lograr la extinción total de este incendio.

Dos semanas más tarde, el 7 de septiembre, se volvió a desatar otro incendio en Longoria y se da la circunstancia de que un agente de Medio Natural del Principado se encontraba en la zona y pudo ver el inicio de las llamas y salir del mismo punto a un hombre que huyó a la carrera cuando el trabajador trató de dar el alto. No obstante, el agente pudo identificarlo sin ningún lugar a dudas.

El Infopa para ese día, estaba en fase 0, pero el índice de riesgo de incendios forestales en la zona era muy alto.

De los informes técnicos realizados por el Eprona de la Guardia Civil, la práctica de gestiones para la averiguación de la autoría de los incendios en la zona de Belmonte de Miranda, y las manifestaciones oídas a los vecinos de la zona, así como las testimoniales de agentes del Medio Natural, en la tarde del pasado 9 de septiembre se procedió a la detención como supuesto autor de dos delitos de incendio forestal de un vecino del municipio de Belmonte de Miranda de 46 años de edad.

Tres investigaciones más por incendios

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación de otros tres conatos de incendios intencionados que se produjeron en las mismas fechas en zonas urbanas del municipio de Belmonte, donde se prendieron contenedores de residuos y reciclaje que tuvieron que ser extinguidos por operarios municipales y Guardias Civiles.