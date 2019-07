Un 80% menos de pasaje internacional en el aeropuerto de Asturias Una aeronave de Vueling, la compañía que conecta Asturias con Londres, estacionada en el aeropuerto del Principado. / DAMIÁN ARIENZA Perdió en seis meses 71.130 usuarios de otros países tras el recorte de las rutas | La conexión con Londres, reducida a tres vuelos semanales, es la más afectada. Agencias y usuarios alertan de que el viajero se va a Santander CHELO TUYA GIJÓN. Domingo, 21 julio 2019, 02:36

El aeropuerto de Asturias perdió en seis meses el 80% de su pasaje internacional. De los 89.912 usuarios que, entre enero y junio del año pasado, utilizaron alguna de las conexiones internacionales regulares y directas desde la región (con los aeropuertos de Heathrow, Gatwick, Stansted, Charles de Gaulle, Lisboa, Ginebra, Venecia y Múnich) se ha pasado a los menos de 19.000 del primer semestre de este año. Son 71.130 viajeros menos.

«Lo vemos en los vuelos. Al margen de las familias de nacionalidad mixta, británica y española, en los aviones no vienen apenas turistas. Los ingleses tienen infinidad de destinos mucho más baratos y tan atractivos como Asturias».

La gijonesa Ezequiela Rodríguez sigue siendo la voz de la Plataforma Stansted-Asturias. La que surgió el año pasado, cuando en abril EasyJet anunció que en octubre suspendería su ruta entre Asturias y Stansted. En ese momento, Iberia Express y Vueling dejaron de vender billetes para sus conexiones, también desde Asturias, con Heathrow y Gatwick. Vueling, además, suprimió su ruta con París. EasyJet, se llevó con la fija todo el año de Stansted la estival a Ginebra.

Y, cuando parecía que nada podía ir peor, TAP abandonó también el aeropuerto de Asturias, que perdió su conexión con Lisboa. Una desbandada que dejó, por primera vez en su historia, a la terminal regional sin ningún vuelo internacional. Y la convirtió en la única del norte en esa situación.

La plataforma, formada fundamentalmente por asturianos residentes en Reino Unido, aunque también se sumaron emigrantes en otros países, logró más de 14.600 apoyos para que la ruta con Londres tuviera competencia y pasara por el aeropuerto de Stansted. Sin embargo, no consiguió su objetivo.

Pocos y subvencionados

El concurso de promoción turística licitado en hasta dos ocasiones por el Principado para mantener vuelos directos con Londres concluyó, tras una enrevesada contratación, con que Vueling recibirá 1.179.750 euros por 312 vuelos a Gatwick durante dos años. La paradoja es que la aerolínea de IAG recibe más dinero ahora por una única ruta que en el anterior convenio con el Principado. Le pagó el Gobierno regional 726.000 euros por volar a Gatwick y a París. Las otras dos rutas internacionales, Múnich y Venecia, son operadas por Volotea solo durante el verano. Y recibe por ello 3,2 millones mediante un convenio que concluye este año.

Rodríguez sigue recogiendo los problemas de los asturianos residentes en el exterior. «Los asturianos en el extranjero volamos con menos frecuencia a nuestra tierra y, cuando lo hacemos, utilizamos más otros aeropuertos más económicos, como el de Santander».

Una apreciación la de Rodríguez que comparte el presidente de la patronal de agencias de viaje. Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA).

«El viajero está utilizando ahora los aeropuertos de Santander o Bilbao. Incluso de Santiago». Unos viajeros que vienen a Asturias no por turismo, sino por lazos familiares. «Vía Madrid y Barcelona también lo utilizan los viajeros asturianos, pero no se ve turista en esos vuelos». Íñigo Fernández recuerda que la patronal ya dejó claro, cuando se hicieron públicos los pliegos del concurso, «que la oferta de una sola ruta a Londres es muy poco. No cubre ni la tercera parte de la demanda potencial».

Las cifras le dan la razón. Durante el primer semestre del año pasado, la triple ruta con Londres movió 56.305 personas. La mayoría, desde Stansted. Ente el aeropuerto utilizado por EasyJet y el asturiano se movieron 26.539 personas.

Este año, la única ruta posible, la que Vueling ofrece (desde abril) al aeropuerto de Gatwick, solo con tres frecuencias semanales (martes, jueves y viernes) movió solo 11.414 personas.

«Necesitamos más rutas, siempre lo hemos dicho», insiste el presidente de OTAVA que pone el acento, también, en la pérdida de la conexión con París. El año pasado, Vueling movió a 14.584 personas, solo con tres vuelos semanales. Este año, han sido las agencias las únicas que han puesto un servicio en marcha, en forma de chárter, con lo que la cifra de usuarios cayó a 582.

«Es el aeropuerto de la cornisa que más pierde», lamenta Ezequiela Rodríguez. «Los vuelos chárter y los de Volotea son una tirita en la hemorragia de viajeros que sufre el aeropuerto asturiano. Y lo peor está todavía por venir, en la temporada baja», sentenció.