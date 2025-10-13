El aeropuerto de Asturias vuela hacia el récord de los 2 millones de viajeros

El aeropuerto de Asturias vuela hacia el récord. El techo de los 2 millones de usuarios podría romperse este año, después de haber quedado ... en 2024 a solo 6.744 de hacerlo. Porque, entre enero y septiembre ha vivido la terminal asturiana «los mejores nueve primeros meses de la historia», asegura Aena. Frase que sustenta en cifras, el tráfico de viajeros creció un 2,4% respecto al año pasado y ya son 1.560.377 las personas que han volado hacia o desde Asturias.

Con estas cifras, y la senda al alza que mantiene el aeropuerto asturiano, todo apunta a que el viajero 2 millones sí aterrice este año en el Principado. Lo ocurrido en el último trimestre del año pasado así parece confirmarlo: se registraron 469.847 pasajeros. Números por encima de los 439.623 que, en estos momentos, necesita la terminal para romper su techo.

Una confianza que también encuentra apoyo en la cartelera de invierno, la que el aeropuerto estrenará el próximo 26 de octubre. Tal y como adelantó EL COMERCIO, serán veinte conexiones, doce nacionales y ocho internacionales, las que conectarán Asturias con el resto del mundo. Y con incrementos. Porque Madrid sumará los vuelos de Volotea a los cuatro diarios que ofrece ya Iberia. Es la novedad de la cartelera que llega para dinamizar el corredor madrileño y abaratar sus costes para el viajero, especialmente para la escapada de fin de semana. Tanto desde Asturias a Madrid como al revés.

Además de la ruta con Madrid, en la que Iberia utiliza a Air Nostrum para uno de sus vuelos diarios, tendrá Asturias la de Barcelona, con tres vuelos diarios de Vueling y uno de Volotea, así como los de Volotea a Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla, Granada, Gran Canaria, Tenerife sur y Lanzarote; los de Vueling a Mallorca y Tenerife norte, y los de Binter a Gran Canaria y Tenerife norte, escalas desde, por el mismo precio, la compañía canaria conecta a Asturias con el resto del archipiélago.

En el plano internacional, se mantienen las ocho rutas que cuentan con financiación regional. Vueling conectará la región con Londres (Gatwick), París (Orly) y Ámsterdam. Volotea lo hará con Milán y Lisboa. Ryanair, por su parte, con Roma, Bruselas y Düsseldorf (Weeze). De los datos oficiales de Aena se desprende que uno de cada cuatro usuarios del aeropuerto de Asturias utiliza un vuelo internacional. A las rutas regulares se unirán los ocho chárter que ha organizado Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA). Desde Asturias habrá vuelos directos a Egipto, Estambul, Edimburgo, Praga, Berlín, Fez, Marraquech y Omán.

En cuanto al movimiento de aeronaves, durante los nueve primeros meses del año se operaron en el aeropuerto un total de 11.944 despegues y aterrizajes (un 1,4% más que en 2024). De esas operaciones, 11.303 tuvieron carácter comercial: 8.581 fueron vuelos domésticos, con origen o destino en alguna ciudad española (+1,3%), mientras que 2.722 fueron conexiones con el extranjero (+2,9%).

El mayor crecimiento del norte en septiembre

Durante el mes de septiembre, 191.248 pasajeros utilizaron las instalaciones del aeropuerto de Asturias, un 2,3% más que en el mismo mes de 2024. Los vuelos operados en septiembre fueron 1.459, un 4,5% más que los movimientos de aterrizaje y despegue registrados en el mismo mes de 2024. De esas operaciones, 1.361 tuvieron carácter comercial, un 2% más que en septiembre del año anterior.

Un mes del de septiembre que ha servido para que Asturias consolide su posición no solo como tercer aeropuerto del norte, sino también el número 18 del club de los veinte del país con mayor tráfico de pasajeros. Su 2,3% más de viajeros el mes pasado es la mayor tasa de aumento de todo el norte. Bilbao, que es el buque insignia de la cornisa, movió 676.912 personas y creció un 2,1%. Santiago, el segundo del norte, cayó un 7,3% al mover solo a 303.244 viajeros. Por detrás de Asturias aparecen las terminales de La Coruña, con una caída del 1,4% y solo 108.743 usuarios; la de Cantabria, que sigue en caída libre con poco más de 100.000 viajeros y un descenso del 6,5%, y la de Vigo. La gallega solo tuvo 92.952 usuarios. Una cifra un 7,4% inferior a la del año pasado.