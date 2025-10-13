El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pasajeros en el aeropuerto de Asturias. Damián Arienza

El aeropuerto de Asturias vuela hacia el récord de los 2 millones de viajeros

La terminal cerró en septiembre los mejores nueve meses de su historia al crecer un 2,4% y llegar a los 1.560.377 pasajeros

Chelo Tuya

Gijón

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:31

El aeropuerto de Asturias vuela hacia el récord. El techo de los 2 millones de usuarios podría romperse este año, después de haber quedado ... en 2024 a solo 6.744 de hacerlo. Porque, entre enero y septiembre ha vivido la terminal asturiana «los mejores nueve primeros meses de la historia», asegura Aena. Frase que sustenta en cifras, el tráfico de viajeros creció un 2,4% respecto al año pasado y ya son 1.560.377 las personas que han volado hacia o desde Asturias.

