¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?

La llegada de Volotea con la ruta entre Asturias y Madrid el próximo 31 de octubre, y la consolidación de las conexiones con Mallorca ... y Canarias, otrora estivales, conforman las principales novedades de la cartelera de invierno del aeropuerto de Asturias. La que se estrenará el próximo 26 de octubre y que estará en vigor hasta el 28 de marzo de 2026. Una cartelera que se nutre de operaciones, tanto nacionales como internacionales, que tienen el apoyo económico del Gobierno regional.

Así, con la excepción de las conexiones con Madrid y Barcelona, que se llevan a cabo sin que medie contrato de promoción turística, en el territorio nacional desde Asturias se podrá volar a Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla, Granada, Mallorca, Gran Canaria, Tenerife (norte y sur) y Lanzarote. Todo gracias a los convenios firmados por el Principado con Volotea, para las conexiones andaluzas y valencianas, Vueling, para la balear, y Binter para sus vuelos directos a Gran Canaria y Tenerife norte, aeropuertos desde los que conectan en escala, pero sin precio extra, con el resto del archipiélago.

Rutas nacionales Madrid: Iberia y Volotea.

Barcelona: Vueling y Volotea.

Alicante: Volotea.

Valencia: Volotea.

Sevilla: Volotea.

Málaga: Volotea.

Granada: Volotea.

Mallorca: Vueling.

Gran Canaria: Binter y Volotea.

Tenerife norte: Binter.

Tenerife sur: Volotea.

Lanzarote: Volotea.

En la oferta internacional no hay ninguna ruta que no cuente con financiación pública. Desde Asturias se podrá volar a Londres, Ámsterdan y París, gracias al acuerdo con Vueling. También hacia Milán y Lisboa debido al convenio con Volotea. Y, a Roma, Bruselas y Düsseldorf mediante el ya conocido acuerdo con Ryanair. La aerolínea irlandesa lleva acaparando titulares desde principios de año, cuando comenzó su guerra con Aena, el gestor de los aeropuertos españoles, por el cobro de tasas.

Rutas Internacionales Londres: Vueling.

París: Vueling.

Ámsterdam: Vueling.

Lisboa: Volotea.

Milán: Volotea.

Roma: Ryanair.

Bruselas: Ryanair.

Düsseldorf (Weeze): Ryanair.

Pese a que en Asturias paga 2 euros por pasajero, Ryanair anuló, primero, la única ruta que ofrecía desde Asturias sin apoyo económico, la de Stansted, y ahora acaba de anunciar que con el final de la cartelera de invierno llegará también el final de su estancia en el aeropuerto asturiano.

No estará, de nuevo, Lufthansa en el listado de aerolíneas que operan desde Asturias. Como ya viene siendo habitual desde su primera llegada a la región, en abril de 2023, sus rutas con Fráncfort y Múnich son solo estivales.

En las restas, también aparece la de plazas de Iberia. Desde la llegada del AVE a la región y, sobre todo, desde el anuncio de que volvería a tener competencia aérea en la ruta con Madrid, la aerolínea ofrece menos plazas, lo que genera lista de espera para los vuelos más demandados, los de primera hora. Este invierno ofrecerá cuatro conexiones diarias con Madrid, pero una de ellas será operada por Air Nostrum, con su aeronave CRJ-1000 de solo cien plazas. Una cifra muy inferior a las de los Airbus de Iberia que este invierno operará una conexión con el 320, de 180 plazas, y dos con el 321, de 227.

Mientras, Volotea confía en que la ruta madrileña será «todo un éxito», ya que permite rebajar las tarifas para la escapada de fin de semana.

Vuelos chárter

Además de la oferta regular, desde Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA) se suman cada año la posibilidad de vuelos chárter. Una modalidad que se ha consolidado ya a lo largo del año, con citas fijas como los vuelos estivales a Egipto.

Chárter Egipto: 1 y 23 de noviembre, 8 de febrero y 19 de abril.

Estambul: 4 de diciembre.

Edimburgo: 5 de diciembre.

Praga: 5 de diciembre.

Berlín: 5 de diciembre.

Fez: 12 de diciembre.

Marraquech: 12 de febrero.

Omán: 2 de mayo.

Precisamente, con Egipto también habrá vuelo directo en la cartelera de invierno, en los días 1 y 23 de noviembre, así como 8 de febrero y 9 de abril. Además, habrá vuelo a Estambul, el 4 de diciembre, y a Edimburgo, Praga y Berlín el 5 de diciembre, en pleno puente de diciembre.

A ellos se sumará una ruta a Fez el 12 de diciembre. Ya en 2026, desde Asturias OTAVA tiene previsto volar a Marraquech, el 12 de diciembre, y a Omán, el 2 de mayo.