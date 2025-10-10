El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Viajeros en la zona de llegadas del aeropuerto de Asturias. José Simal

¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?

La cartelera de invierno solo incluye como novedad la llegada de Volotea a competir con Iberia en la ruta con Madrid. Las ocho rutas internacionales cuentan con apoyo económico del Principado. Lufthansa abandona la región hasta el verano

Chelo Tuya

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:17

La llegada de Volotea con la ruta entre Asturias y Madrid el próximo 31 de octubre, y la consolidación de las conexiones con Mallorca ... y Canarias, otrora estivales, conforman las principales novedades de la cartelera de invierno del aeropuerto de Asturias. La que se estrenará el próximo 26 de octubre y que estará en vigor hasta el 28 de marzo de 2026. Una cartelera que se nutre de operaciones, tanto nacionales como internacionales, que tienen el apoyo económico del Gobierno regional.

