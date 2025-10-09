Barbón advierte a Ryanair de que «tiene un contrato que cumplir con Asturias»

«Tiene que cumplir el contrato, todavía tiene que cumplir con Asturias». Adrián Barbón ha sido claro en su aviso a Ryanair. El presidente del ... Principado recuerda a la 'low-cost' irlandesa que, hasta la próxima primavera, debe seguir operando desde Asturias las tres rutas por las que recibe dinero público. Es decir, Bruselas, Roma y Düsseldorf (aunque, en realidad, es Weeze). Tal y como adelantó EL COMERCIO, la aerolínea irlandesa decidió ayer abandonar Asturias a partir de abril próximo, pese a que, el pasado lunes, se había comprometido con el Gobierno regional a continuar sus operaciones.

Recordó el presidente asturiano que, en realidad, esto pasa porque «Ryanair tiene una guerra con Aena, todos los sabemos, se niega a pagar las tasas que paga. No entro a valorar quién tiene razón, pero seguramente Ryanair gana lo suficiente para poder pagarlas», explicó.

La compañía, que había operado en la región entre 2012 y 2013 sin ayuda pública, (con vuelos a Madrid, Londres y Gran Canaria) volvió al Principado en la temporada de invierno de 2022 tras ganar, junto con Volotea y Vueling, el mayor concurso público para vuelos internacionales. Se repartieron las aerolíneas 9,3 millones, en un reparto que benefició a Ryanair, que recibe 9,7 euros por cada pasajero movido en las tres rutas antes citadas. Vueling, que conecta a Asturias con Londres, Ámsterdan y París, recibe 5,8. Volotea, por su parte, por volara Lisboa y Milán, 7,2. En su retorno al Principado, Ryanair ofreció, sin ayuda pública, ruta con Dublín, que solo mantuvo durante un año, y con el aeropuerto británico de Stansted. Esta ruta, en la que vendió más de 91.000 billetes, ya dejó de operarla en la cartelera de este verano, que entró en vigor el último domingo de marzo y concluye el último sábado de octubre. Lo hizo ya en guerra abierta con Aena. El ente que gestiona los aeropuertos españoles deja claro que la tasa por usuario en Asturias es de 2 euros.

Con esos mimbres, el presidente asturiano dejó claro que la voluntad política de su ejecutivo es continuar con la senda de crecimiento en cuanto a movilidad aérea. «Cuando llegué apenas si había conexiones internacionales. Pusimos a una persona, Jorge García, hoy viceconsejero, a trabajar y vaya si trabajó. Hasta lograr recórd de conexiones». De García dijo que «conociéndole como le conozco, estoy convencido de que ya está trabajando para suplir estas carencias». Porque, apuntó, «estamos dentro de una estrategia de llegar a 2030 con 38 conexiones».

Lo que tiene claro es que «es muy probable que este año el aeropuerto bata récord de viajeros», si logra romper el techo de los 2 millones de usuarios. Defiende Adrián Barbón que, si a eso sumamos que los viajes del AVE son altísimos, nunca como hasta ahora teníamos tanta conectividad».