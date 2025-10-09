El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Adrián Barbón, junto a Jorge García, en un acto de Volotea en el aeropuerto de Asturias. Damián Arienza
Vuelos

Barbón advierte a Ryanair de que «tiene un contrato que cumplir con Asturias»

El presidente del Principado lamenta el anuncio de la compañía de dejar de operar en la región el próximo verano, pero anuncia que «el viceconsejero ya está trabajando para suplir esta carencia» e insiste en el compromiso de «llegar a 38 conexiones en 2030»

Soraya Pérez y Chelo Tuya

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:35

Comenta

«Tiene que cumplir el contrato, todavía tiene que cumplir con Asturias». Adrián Barbón ha sido claro en su aviso a Ryanair. El presidente del ... Principado recuerda a la 'low-cost' irlandesa que, hasta la próxima primavera, debe seguir operando desde Asturias las tres rutas por las que recibe dinero público. Es decir, Bruselas, Roma y Düsseldorf (aunque, en realidad, es Weeze). Tal y como adelantó EL COMERCIO, la aerolínea irlandesa decidió ayer abandonar Asturias a partir de abril próximo, pese a que, el pasado lunes, se había comprometido con el Gobierno regional a continuar sus operaciones.

