Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano La aerolínea recorta 1,2 millones de plazas en aeropuertos de España, que se suman a las 800.000 que ya eliminó el verano pasado por las «altas tasas» que Aena mantiene en estas instalaciones

Ryanair ha recortado 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España en protesta por las «altas tasas» que Aena mantiene en estas instalaciones y ha anunciado la supresión total de los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Asturias a partir del próximo verano. No afectará así a los vuelos de este invierno, ya que la aerolínea tiene en vigor hasta final de marzo de 2026 tres contratos de promoción con el Principado vinculados a las rutas aéreas de Roma, Dusseldorf y Bruselas. «Los compromisos adquiridos, en términos promocionales y de operativa aérea, están garantizados hasta esa fecha», señalan fuentes de la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Estas 1,2 millones de plazas se suman a las 800.000 que ya eliminó el verano pasado en estos aeropuertos y al millón que quitó para esta temporada de invierno, alcanzando la disolución de 3 millones de asientos en aeropuertos regionales entre 2025 y 2026. No obstante, la noticia ha pillado por sorpresa al Gobierno regional, que señala que este mismo lunes Ryanair le había trasladado su intención de seguir operando estas rutas más allá de la próxima primavera. La aerolínea habría notificado este mismo martes al Principado su intención de dejar de volar en Asturias, el mismo día que Bruselas ha expedientado a España por las multas a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano.

Pese a este golpe al aeropuerto de Asturias, el ejecutivo regional ha reiterado que «seguirá trabajando para avanzar en la ejecución de su Estrategia de Conectividad que en cinco años ha colocado al aeropuerto en cifras récord de pasajeros, rozando los 2 millones de viajeros anuales».

No obstante, la compañía aumentará los asientos ofertados en 600.000 en el resto de grandes aeropuertos del país, tales como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga.

En consejero delegado del grupo Ryaniar, Michael O'Leary, ha indicado en rueda de prensa que la compañía sigue apostando por crecer en España pero no en los aeropuertos regionales debido las políticas económicas del Gobierno y de Aena en estas infraestructuras.

