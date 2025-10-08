¿Cuáles son los vuelos que Ryanair dejará de operar en Asturias? La aerolínea ha comunicado que suprimirá todas sus rutas a la región a partir del verano que viene

P. Pérez Gijón Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:54

Ryanair abandonará el aeropuerto de Asturias a partir del verano de 2026. No puede irse antes porque la aerolínea 'low cost' y el Gobierno del Principado tienen en vigor hasta marzo tres contratos de promoción del destino Asturias vinculados a las rutas aéreas de Roma, Dusseldorf y Bruselas. «Evidentemente, los compromisos adquiridos, en términos promocionales y de operativa aérea, están garantizados hasta esa fecha», asegura el ejecutivo regional.

Actualmente, los aviones de Ryanair vuelan entre Asturias y Bruselas (aeropuerto de Charleroi), Dusseldorf (aeropuerto de Weeze) y Roma (aeropuerto de Fiumicino).

Según la página de la aerolínea, ofrece tres frecuencias semanales para viajar a la capital de Bélgica, otras tres a Roma —a partir de noviembre se reducen a dos— y dos a la ciudad alemana. A día de hoy se pueden adquirir billetes hasta marzo. A partir de abril ya no salen fechas disponibles.

Los motivos

Ryanair ha recortado 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España en protesta por las «altas tasas» que Aena mantiene en estas instalaciones. Estas 1,2 millones de plazas se suman a las 800.000 que ya eliminó el verano pasado en estos aeropuertos y al millón que quitó para esta temporada de invierno, alcanzando la disolución de 3 millones de asientos en aeropuertos regionales entre 2025 y 2026.

Este mismo martes la Comisión Europea ha expedientado a España por las multas a las aerolíneas que cobran el equipaje de mano al considerar que la norma española restringe la libertad de fijación de precios. Por su parte, las asociaciones de consumidores critican «la fuerza de la industria» para imponer su posición.