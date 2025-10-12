El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una aeronave de Vueling, en la pista del aeropuerto de Asturias. Damián Arienza

Más de un millón de viajeros utilizaron en Asturias los vuelos internacionales subvencionados

La marcha de Ryanair en la próxima primavera restará más de 108.000 usuarios de las rutas con Roma, Bruselas y Weeze si el Gobierno regional no adjudica a tiempo los nuevos contratos

Chelo Tuya

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:54

La inversión en vuelos más alta de la historia ha traído consigo unas cifras también de récord para el aeropuerto de Asturias. A la ... espera de romper el techo de los 2 millones de viajeros, hito que rozó 2024 a falta de 6.744 pasajes, lo cierto es que la terminal asturiana sigue una senda al alza en los últimos años. El presidente del Principado, Adrián Barbón, repite que cuando él llegó al Gobierno regional el aeropuerto asturiano estaba en sus peores registros. Cierto. Como también lo es que el artífice del crecimiento ha sido el hoy viceconsejero de Movilidad, Jorge García, que en las dos legislaturas de Barbón ha contado con el total apoyo financiero del Principado para multiplicar las rutas.

