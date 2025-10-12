Más de un millón de viajeros utilizaron en Asturias los vuelos internacionales subvencionados

La inversión en vuelos más alta de la historia ha traído consigo unas cifras también de récord para el aeropuerto de Asturias. A la ... espera de romper el techo de los 2 millones de viajeros, hito que rozó 2024 a falta de 6.744 pasajes, lo cierto es que la terminal asturiana sigue una senda al alza en los últimos años. El presidente del Principado, Adrián Barbón, repite que cuando él llegó al Gobierno regional el aeropuerto asturiano estaba en sus peores registros. Cierto. Como también lo es que el artífice del crecimiento ha sido el hoy viceconsejero de Movilidad, Jorge García, que en las dos legislaturas de Barbón ha contado con el total apoyo financiero del Principado para multiplicar las rutas.

El desembolso del Principado en rutas 9,3 millones: para las rutas a Roma, Bruselas y Weeze de Ryanair; a Londres, París y Ámsterdam de Vueling; y a Lisboa y Milán de Volotea.

3,6 millones: para las rutas a Alicante, Valencia, Sevilla y Málaga de Volotea y a Mallorca de Vueling.

1,6 millones: para las rutas a Granada y Venecia de Volotea.

726.000 euros: para las rutas estivales a Fráncfort y Múnich de Lufthansa; y para las de todo el año a Canarias de Binter, respectivamente.

De las arcas regionales han salido más de 19 millones para conectar Asturias con el mundo. La mayor parte de ellos, 10,5, han ido directamente a las arcas de cuatro aerolíneas, Ryanair, Vueling, Volotea y Lufthansa, y todos para incrementar la oferta internacional. Una inversión que ha supuesto para el aeropuerto de Asturias ganar más de 1,1 millones de viajeros desde el último trimestre de 2022 cuando entró en vigor el contrato con mayor financiación: los 9,3 millones que se repartieron Ryanair, para volar a Roma, Bruselas y Düsseldorf (aunque aterriza en Weeze); Vueling, para Londres, París y Ámsterdam; y Volotea para Lisboa y Milán. Esta última recibe, además, 544.000 para volar a Venecia en la época estival.

A esos se unen los 726.000 euros que recibe Lufthansa por volar, también en el verano, a Fráncfort y Múnich. La alemana llegó diciendo que no quería ayuda económica, pero tras los primeros seis meses de operación replegó velas y solo volvió a la región cuando la logró.

Londres, la ruta internacional más utilizada

Del total de rutas internacionales financiadas, la que más viajeros ha sumado es la de Vueling al aeropuerto londinense de Gatwick, con 211.884 usuarios desde octubre de 2022 y agosto de 2025. Le siguen la de París, también de Vueling, con 138.973 viajeros, y la medalla de bronce se la lleva la conexión de Ryanair con Roma, utilizada por 138.973 personas.

Una ruta que, Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA) considera no solo clave, sino rentable en sí misma. Una prueba son los precios que marca la 'low-cost': viajar a Roma el puente de diciembre cuesta hoy 273,24 euros. Tarifa que no puede ser calificada de 'bajo coste'.

También es de Ryanair la cuarta línea internacional con más viajeros. La de Bruselas, en la que ha vendido 106.913 pasajes. En su tercera conexión con apoyo del Principado, la de Düsseldorf, ha logrado 85.796 viajeros, pero, en realidad, el aeropuerto que utiliza es el de Weeze, que está a 90 kilómetros de Düsseldorf.

Usuarios de rutas internaciones (octubre 2022-agosto 2025) Londres: 211.884

París: 138.973

Roma: 126.854

Bruselas: 106.913

Milán:101.717

Lisboa: 99.351

Ámsterdam: 88.686.

Weeze: 85.796

Fráncfort: 60.370 (desde el verano 2023)

Venecia: 43.143 (desde el verano de 2023)

Múnich: 18.168 (desde el verano de 2023)

Pese a lo abultado de sus cifras, Ryanair, en guerra con Aena porque considera altas sus tasas (En Asturias paga 2 euros por cada viajero), ha anunciado ya que, tras la firma del convenio en vigor, dejará de operarlas. Sin ellas, perderá el aeropuerto asturiano más de 108.000 viajeros.

Vueling, apuesta por las rutas nacionales

Como ya anunciara Barbón, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, aseguró en una entrevista a este periódico que ya trabaja su departamento en nuevos contratos de promoción turística. Y que estarán listos a tiempo para suplir el abandono de Ryanair de las tres citadas rutas internacionales.

Y si Volotea ya ha dicho, tal y como adelantó EL COMERCIO, que estudiará operar las rutas que Ryanair deja el próximo verano, Vueling asegura que «estamos constantemente analizando la red, pero nuestro objetivo es reforzar el mercado nacional», uno en el que, recuerdan, «somos el primer operador». Así, para la cartelera de invierno anuncian dos frecuencias semanales con Tenerife norte, operación que no recibe inyección económica desde Asturias. Como tampoco la recibe la ruta diaria con Barcelona, que llega a tres vuelos diarios.

Si tiene colchón regional Vueling de 726.000 para sus vuelos con Mallorca, que mantendrá diarios durante todo el invierno. Hasta el fin del contrato, en la cartelera de verano 2026 (que arranca el último domino de marzo) también seguirá con su ruta a Londres, con cinco frecuencias semanales; así como las de París y Ámsterdam, donde ofrecerá dos vuelos a la semana en cada una de ellas. Este invierno, tendrá Asturias veinte destinos para elegir. Ocho son los internacionales ya citados (Londres, París, Ámsterdam, Bruselas, Roma, Weeze, Lisboa y Milán) y, el resto nacionales: Madrid (cinco al día), Barcelona (cuatro al día), Alicante, Valencia, Málaga, Sevilla, Granada, Mallorca, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife norte y sur.