Asturias tendrá vuelos chárter a Pisa, Estambul, Venecia y Dubrovnik en Semana Santa El aeropuerto tiene un 'finger' inutilizado desde el sábado tras la avería de un avión CHELO TUYA Viernes, 1 febrero 2019, 05:50

Llegaba procedente de Lanzarote a una Asturias inmersa en un temporal. Al aterrizar, la aeronave de Vueling sufrió una avería en el motor. Quedó varada en el puesto número dos de la plataforma de estacionamiento y dejó, con ello, inutilizada la pasarela número 1. La más cercana a la torre de control.

Esto sucedió el sábado. Desde ese momento, y mientras los técnicos de Vueling reparan la avería, la aeronave no puede ser movida de la zona ni el 'finger' utilizado. Eso reduce a dos las pasarelas, lo que ha obligado a utilizar 'jardineras' (los autobuses que conectan la terminal con las aeronaves) y escalerillas. En ocasiones, bajo un intenso chaparrón «con el consiguiente perjuicio a los pasajeros».

Así lo aseguraron fuentes aeroportuarias que mostraron su enfado «por tener cinco días, y los que quedarán, inutilizado un finger solo porque no hay tractor de remolque aeronáutico. Es tercermundista».

«No se necesitan», dice AENA

Dichas fuentes aseguran que no hay ese tractor porque AENA no lo exigió en el concurso de adjudicación de 'handling '(servicio de ayuda en tierra) del aeropuerto. «Ya advertimos el fallo de ese pliego, por los problemas que podía suponer no tener un tractor de remolque aeronáutico en caso de avería o salida de pista y rescate de aeronaves en la denominada área de maniobras. Es decir, en la pista y la calle de rodadura, junto a la plataforma».

Sin embargo, desde AENA se asegura que «los agentes de asistencia en tierra que prestan sus servicios a las compañías aéreas no precisan de este tipo de tractores».

Lo argumenta en que «la configuración de la operación de estacionamiento de las aeronaves en el aeropuerto de Asturias se lleva a cabo de manera autónoma. Es decir, no se emplean tractores de remolque para la maniobra de salida». Aunque confirma la inutilización del 'finger' número uno, asegura que «entretanto se complete la solución de la avería por la compañía, los estacionamientos de las aeronaves y los embarques y desembarques se asignan a otras posiciones y puertas disponibles, sin afectar a la operatividad del aeropuerto».

Una terminal que espera la incorporación a su parrilla de Air Europa, que desde el 1 de marzo ofrecerá cuatro vuelos diarios a Madrid, para poner fin al monopolio de Iberia en el corredor. Además, el ente que aglutina a las agencias de viaje, OTAVA, impulsa vuelos chárter. En Semana Santa, Asturias conectará con Pisa, Estambul, Venecia y Dubrovnik.