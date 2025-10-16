Los «ajustes» que pide Asturias al ministerio para la reforma del estatuto marco de los sanitarios

El Principado ha trasladado al Ministerio de Sanidad «la necesidad de hacer ajustes técnicos» en su reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales dentro del Sistema Nacional de Salud ... . Concretamente, en tres ámbitos. El de la jornada de 35 horas, que «mejora la conciliación», según la Consejería de Salud, pero «su implantación debe ser gradual y con flexibilidad autonómica», en el contexto actual de déficit de profesionales sanitarios. También en lo relativo a la financiación: «Las mejoras tienen que ir acompañadas de recursos económicos suficientes y la memoria presupuestaria debe detallar incrementos de gasto y su cobertura». Y por último, «el Estatuto Marco debe mantenerse como norma básica, pero sin invadir el ámbito organizativo que compete a las comunidades autónomas».

De los «ajustes» solicitados al Ministerio hablaba esta mañana la consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante la comisión parlamentaria correspondiente a su área de responsabilidad. «Apoyamos una actualización profunda del estatuto vigente, que garantice derechos laborales, estabilidad profesional y una mejor organización de los recursos humanos. La reforma es urgente, necesaria y estratégica», aseguraba este jueves en la Junta General del Principado. Pero, apostillaba a continuación, «pedimos que sea viable, respetuosa con el reparto competencial y que se adapte a la realidad de las distintos servicios de salud».

Saavedra se posicionaba sobre la reforma del Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad, y que ha puesto a los sanitarios de toda España en pie de guerra, a petición del diputado de Foro, Adrián Pumares, que instó a la consejería a «tener una posición activa y no sólo receptiva» en esta «oportunidad» de mejorar las condiciones laborales del personal estutario que trabaja en la sanidad pública. No sólo eso. «Creemos que Asturias tiene margen y competencias para mejorar desde ya la situación», sostuvo. Pumares incluso puso sobre la mesa que «igual es el momento de hablar de forma valiente de productividades variables y nuevas fórmulas de gestión más eficientes». A lo que la consejera respondió: «Somos conscientes de las peticiones de las organizaciones sindicales y no le quepa la menor duda de que seguiremos negociando para mejorar las condiciones de nuestros profesionales sanitarios».

Un Observatorio del Absentismo laboral

Este jueves se habló también de absentismo laboral en el ámbito sanitario, en parte relacionado con «esa situación laboral a la que se enfrentan, y de la que tienen responsabilidad tanto el Ministerio como la Consejería». Un tema que introdujo en el orden del día la diputada popular Pilar Fernández Pardo y que vinculó fundamentalmente al agotamiento físico y emocional causado por los excesos de jornada y las guardias de 24 horas. Pardo se basó en un informe de una mutua privada para advertir sobre el aumento «preocupante» de las bajas laborales en el ámbito de la sanidad.

Según los datos aportados por la consejera de Salud, en 2019 el Sespa registró 6.301 bajas por incapacidad temporal; en 2024, fueron 7.366, casi un millar más. Concepción Saavedra anunció, en este sentido, que su departamento tiene la intención de crear un Observatorio de Absentismo, precisamente, para analizar la situación de forma «rigurosa» e «ir actuando». También se comprometió a promover planes de conciliación y reforzar las estrategias de prevención de riesgos laborales. La máxima responsable de la sanidad pública asturiana recordó, asimismo, que Asturias «es la comunidad más envejecida y eso no sólo afecta a la demanda asistencial, sino también a la edad media de nuestros sanitarios, que además son mujeres en un 75%, con cargas familiares que siguen recayendo de forma desigual».