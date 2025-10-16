El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Concepción Saavedra, en una de sus comparecencias en sede parlamentaria.

Los «ajustes» que pide Asturias al ministerio para la reforma del estatuto marco de los sanitarios

«Debe ser viable y respetuoso con el reparto de competencias», recuerda la consejera de Salud, Concepción Saavedra

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:31

Comenta

El Principado ha trasladado al Ministerio de Sanidad «la necesidad de hacer ajustes técnicos» en su reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales dentro del Sistema Nacional de Salud ... . Concretamente, en tres ámbitos. El de la jornada de 35 horas, que «mejora la conciliación», según la Consejería de Salud, pero «su implantación debe ser gradual y con flexibilidad autonómica», en el contexto actual de déficit de profesionales sanitarios. También en lo relativo a la financiación: «Las mejoras tienen que ir acompañadas de recursos económicos suficientes y la memoria presupuestaria debe detallar incrementos de gasto y su cobertura». Y por último, «el Estatuto Marco debe mantenerse como norma básica, pero sin invadir el ámbito organizativo que compete a las comunidades autónomas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  3. 3 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  4. 4 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  7. 7

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  8. 8 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  9. 9 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  10. 10 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los «ajustes» que pide Asturias al ministerio para la reforma del estatuto marco de los sanitarios

Los «ajustes» que pide Asturias al ministerio para la reforma del estatuto marco de los sanitarios