El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Movilización de sanitarios convocada el pasado 16 de septiembre ante el HUCA. Mario Rojas

Los sanitarios asturianos vuelven a salir a la calle para reclamar mejores condiciones laborales

Esta nueva protesta, que se enmarca dentro de un otoño que está siendo muy convulso para la sanidad pública, no sólo canalizará el malestar con la Administración, sino también con el colectivo médico. «Contra la división y el respeto mutuo», desliza la convocatoria

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:32

Comenta

No hay reuniones, ni con el Ministerio de Sanidad ni con la Consejería de Salud, que logren contener el malestar existente entre el personal sanitario. ... En menos de un mes, se han organizado una huelga médica y tres concentraciones de protesta. Hoy se celebrará la cuarta, en esta ocasión convocada por los sindicatos Sicepa-Usipa, CSIF, Satse, USAE, UGT, CCOO y CSI, que han unidos fuerzas para reivindicar en la calle las mejoras laborales que son desoídas en los despachos. «Por una sanidad pública de todos», proclaman.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  7. 7 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  8. 8 Entra en vigor un gran cambio en las transferencias bancarias: así serán a partir de hoy
  9. 9

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  10. 10

    Las empresas tendrán que detallar cómo compensan cada hora extra en el nuevo registro de jornada digital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los sanitarios asturianos vuelven a salir a la calle para reclamar mejores condiciones laborales

Los sanitarios asturianos vuelven a salir a la calle para reclamar mejores condiciones laborales