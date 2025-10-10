Los sanitarios asturianos vuelven a salir a la calle para reclamar mejores condiciones laborales

No hay reuniones, ni con el Ministerio de Sanidad ni con la Consejería de Salud, que logren contener el malestar existente entre el personal sanitario. ... En menos de un mes, se han organizado una huelga médica y tres concentraciones de protesta. Hoy se celebrará la cuarta, en esta ocasión convocada por los sindicatos Sicepa-Usipa, CSIF, Satse, USAE, UGT, CCOO y CSI, que han unidos fuerzas para reivindicar en la calle las mejoras laborales que son desoídas en los despachos. «Por una sanidad pública de todos», proclaman.

Aunque ese lema, más que a la Administración sanitaria, va dirigido a «quienes están felices confrontando categorías profesionales», según se recoge en el escrito de la convocatoria, en clara alusión al colectivo médico, que lucha por un Estatuto Marco propio, que se ajuste a su nivel de responsabilidad y formación. «Que no te engañen, existen reivindicaciones comunes y transversales que afectan a toda la plantilla. Por eso, animamos a todo el personal del Sespa (Servicio de Salud del Principado), a todas las organizaciones sindicales, plataformas y colegios profesionales a unirse», instan.

Los convocantes de esta nueva movilización, que tendrá lugar al mediodía, frente al edificio de consultas externas del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), luchan por un mismo Estatuto Marco para todo el personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. La huelga celebrada el pasado 3 de octubre, sin embargo, fue secundada por el Sindicato Médico Profesional (Simpa), la Plataforma de Médicos del Sespa y por el Ilustre Colegio de Médicos de Asturias, partidarios de una regulación laboral específica para la profesión.

Dos reuniones con la Consejería de Salud

«Somos diferentes y eso no tiene por qué sentar mal a nadie», sostienen los portavoces sindicales de un colectivo «que es el que debe responder ante los tribunales si hay cualquier problema, tiene la obligación de hacer guardias, se forma durante seis años y tiene que hacer una especialización durante otros cuatro o cinco». Que insistan en que «sin los médicos no sería posible el sistema sanitario» ha levantado ampollas. El colegio profesional y el sindicato que representa a las enfermeras incluso salió al paso de lo que consideran «un menosprecio» a la categoría.

Una tensión que se traslada a la mesa de negociación con el Ministerio y la Consejería, que esta misma semana mantenía sendas reuniones con el comité de huelga y con los distintos sindicatos sanitarios. De la primera, «no sacamos nada en claro» y ambas partes han quedado emplazadas a un nuevo encuentro. En la segunda, que tuvo lugar ayer y se centró principalmente en el pacto de contrataciones vinculado al nuevo mapa sanitario, «se habló de mínimos» y también habrá que esperar a sucesivas reuniones para «concretar» las medidas que hay sobre la mesa. Por ejemplo: que los profesionales puedan elegir puesto de trabajo por hospital o centro de salud y no por área sanitaria, que pasarán a ser mucho más grandes una vez que la sanidad pública asturiana se divida en tres grandes circunscripciones en lugar de las ocho actuales. De esta forma pretenden poner coto a las movilidades forzosas por necesidades del servicio.

La cuestión es que hoy todos los sindicatos sanitarios, a excepción del Simpa, saldrán a la calle para reclamar: una «justa» reclasificación profesional; la recuperación íntegra de la paga extra, que se recortó tras la crisis económica de 2008; una subida salarial; jornadas laborales que permitan conciliar la vida profesional y familiar; el solape de jornada; mejora de la ponderación nocturna; mejoras en la jornada complementaria en Atención Especializada; y dietas durante las guardias en Atención Primaria. Pero, además, en el listado de reivindicaciones que motiva la concentración prevista hoy figura también: «Contra la división y por el respeto mutuo».