El alquiler no toca techo: Asturias es la tercera provincia con la mayor subida el último año

Asturias tiene el dudoso honor de haberse colado en el podio de la inflación del alquiler y convertirse en la tercera provincia en ... la que más ha subido el precio del alquiler con respecto al año pasado. Así se desprende del último Barómetro del Alquiler, publicado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, que también advierte del preocupante descenso en la oferta de viviendas disponibles en esta región. Concretamente, según los datos del segundo trimestre de 2025, el precio del alquiler en Asturias se situaría en los 786 euros de media, lo que supone una subida interanual del 10,1%, una de las más altas de todo el país y sólo por detrás de la registrada en el mismo periodo en Ciudad Real (10,9%) y Ávila (10,3%). Por otro lado, este mismo estudio advierte también de que la oferta de viviendas de alquiler caerá este año en más de 1.400 inmuebles respecto al año anterior, lo que sitúa a Asturias entre los territorios que más pierden en volumen absoluto, junto a provincias como Sevilla, Valencia o Alicante.

El descenso de la oferta es parte de la tendencia nacional, con más de 14.500 viviendas menos en el mercado del alquiler, lo que acaba elevando la tensión y disparando los precios que, de media a nivel nacional, se sitúan ya en 1.155 euros, el dato más alto hasta la fecha, que crece desde los 1.146 euros de hace tan sólo tres meses y que en el último año se ha elevado un 4,4%. Barcelona sigue siendo la provincia más cara, a pesar de que en esta región han comenzado ya con el control de precios, con una media de 1.656 euros, seguida de Islas Baleares, con 1.645 euros de precio medio y Madrid, donde los alquileres rondarían los 1.584 euros. Eso sí, ninguna con incrementos tan altos como los registrados en Asturias.

Pese a todo ello, según este estudio, Asturias no se encuentra en el epicentro de la crisis del alquiler que sufre España, con una demanda de 33 interesados por vivienda en 10 días, lejos aún de cifras mucho más alarmantes en provincias como Barcelona (437), Las Palmas (141) o Madrid (106). No obstante, los datos del segundo trimestre de 2025 demuestran que no es inmune a esta problemática. De hecho, la presión de la demanda de Asturias ya supera a otras comunidades vecinas como Cantabria (30) o la provincia de León (17), situándose en lo que los expertos fijan como «presión en riesgo».

La caída de la oferta y la subida acelerada de los precios son señales de alarma de las que ya ha tomado buena nota la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que gestiona IU-Convocatoria bajo la batuta de Ovidio Zapico, con una batería de medidas encabezadas por la declaración inminente de varias zonas tensionadas en seis concejos diferentes. Concretamente, en Cimadevilla y La Arena, en Gijón; La Felguera, en Langreo; El Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena, en Avilés; Llanes, Posada, Barro, San Roque, Poo, Celorio y Nueva, en el concejo llanisco; Luanco, en Gozón; y Carreña, Poo y Arenas, en el municipio de Cabrales. Con esta declaración, que se aplica si se demanda desde la Administración local y en áreas identificadas como tensionadas por la falta de oferta y el incremento de los precios, se podrán aplicar topes a las rentas atendiendo a ley estatal de vivienda durante al menos tres años.

También se espera aprobar este año el anteproyecto de Ley de Vivienda autonómica que, entre otras cuestiones, busca blindar las viviendas de protección oficial para que no puedan ser vendidas ni destinadas a otro uso, así como poner en marcha el programa 'Alquilámoste', uno de los proyectos estrella de esta legislatura destinado a movilizar vivienda privada vacía y ponerla en el mercado del alquiler.

Además, Principado y Ministerio de Vivienda han acordado destinar de forma conjunta 220 millones a vivienda durante el periodo 2026-2030 y también se está trabajando en un Pacto Social por el Acceso a una Vivienda Digna, Adecuada y Asequible en Asturias para el periodo 2025-2035 con el objetivo de ampliar en esa década el parque público de 9.700 a 15.000 inmuebles.