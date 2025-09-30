Álvaro Queipo pide a Carmen Moriyón «unir fuerzas para liberar a Asturias del PSOE»

El presidente del PP, Álvaro Queipo, cogió este martes el guante de la presidenta de Foro y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien apuesta por ... buscar una alternativa al Gobierno socialista manteniendo, eso sí, la independencia de la formación que lidera. El líder popular dijo coincidir con su homóloga en Foro sobre la necesidad de «unir fuerzas para liberar a Asturias del PSOE» y dijo ponerse a disposición de la regidora gijonesa y del partido que lidera, Foro, para «hablar todo lo que sea necesario para acabar, de una vez por todas, con casi 40 años de régimen socialista en Asturias».

Lo hizo al final de su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP en que hizo balance tanto del debate sobre el estado de la región como de su reciente viaje a Argentina. Así, el presidente de los populares lamentó que durante el debate parlamentario con el que arranca cada curso político el jefe del Ejecutivo. Adrián Barbón, únicamente hablara de Educación «porque su pésima gestión llevó a nuestros docentes a protagonizar la mayor huelga de la historia de la educación», y de incendios porque «tuvimos la desgracia de volver a sufrirlos». Pero lamentó que «de lo que más habló fue de Gaza». Y sobre este aspecto, condenó que se utilice una «tragedia» para no hablar de la realidad asturiana y que, «como Pedro Sánchez», desde el Gobierno regional se trate de utilizar «esta crisis humanitaria para desviar la atención» sobre los problemas de la región.

Por su parte, defendió que el PP no sólo marca la agenda de Adrián Barbón sino que también ha establecido los «ejes para cambiar la región» como la bajada de impuestos, el apoyo a sectores productivos, la inversión en los puertos, las propuestas para reducir las listas de espera sociosanitarias y las medidas urgentes para resolver el problema de la vivienda.

Nueva estructura del PP

Además, el comité ejecutivo acordó que la actual secretaria general del PP, Beatriz Llaneza, asuma también el área de Organización sustituyendo a Silverio Argüelles al frente de la vicesecretaría de Organización. El cambio obedece, según fuentes del partido, a una cuestión de «incompatibilidad» y se hace a petición propia de Silverio Argüelles que, desde el pasado mes de julio, forma parte del comité ejecutivo nacional del PP como coordinador territorial del partido. Eso sí, aunque deja sus responsabilidades como vicesecretario de Organización, el hasta ahora ‘número 3’ del PP de Asturias presidirá la nueva Comisión de Afiliación del Partido Popular.