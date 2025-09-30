El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Queipo.

Álvaro Queipo pide a Carmen Moriyón «unir fuerzas para liberar a Asturias del PSOE»

La secretaria general del PP, Beatriz Llaneza, coge peso en el partido asumiendo el área de Organización tras la salida de Argüelles, nombrado en julio coordinador nacional del PP y que también presidirá la comisión de Afiliación

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:10

El presidente del PP, Álvaro Queipo, cogió este martes el guante de la presidenta de Foro y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien apuesta por ... buscar una alternativa al Gobierno socialista manteniendo, eso sí, la independencia de la formación que lidera. El líder popular dijo coincidir con su homóloga en Foro sobre la necesidad de «unir fuerzas para liberar a Asturias del PSOE» y dijo ponerse a disposición de la regidora gijonesa y del partido que lidera, Foro, para «hablar todo lo que sea necesario para acabar, de una vez por todas, con casi 40 años de régimen socialista en Asturias».

elcomercio Álvaro Queipo pide a Carmen Moriyón «unir fuerzas para liberar a Asturias del PSOE»

