Álvaro Queipo y Luis Venta reunidos con los representantes de las organizaciones agrarias. PP Asturias

Álvaro Queipo viaja a Bruselas «para defender el futuro del campo y la pesca de Asturias»

Reunión ·

El presidente del PP y el diputado y portavoz de Medio Rural Luis Venta se reunirán mañana con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, y el martes con el responsable de Agricultura de la Comisión Europea, Christopher Hansen.

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:46

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, viajará hoy a Bruselas, donde permanecerá dos días, para trasladar a las autoridades comunitarias «las reclamaciones y objetivos de los ganaderos y agricultores asturianos, así como los del sector de la pesca de la región». Así lo afirmó el grupo popular ayer mediante un comunicado de prensa.

Como parte de la agenda prevista, Queipo, junto al diputado y portavoz de Medio Rural del PP, Luis Venta, se reunirán este lunes con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, y mañana con el responsable de Agricultura de la Comisión Europea, Christopher Hansen.

El líder del PP mantuvo durante los últimos días reuniones con los representantes del campo y de la pesca asturianas para conocer de primera mano las reivindicaciones del sector primario de la región.

Te puede interesar

