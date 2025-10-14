El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
Guillermo Peláez, consejero de Hacienda. Juan Carlos Román

El Principado quiere mantener a Asturias entre las comunidades más solventes: este es el plan de Hacienda

Concentrará la amortización de deuda en el segundo semestre y prevé cerrar 2025 con menos pasivo

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 12:32

Comenta

La Consejería de Hacienda de Asturias confía en cerrar el ejercicio con una deuda pública inferior a la registrada el año anterior, cuando el Principado ... concluyó 2024 con 4.066 millones de euros de deuda y sólo medio punto por encima del 13% del PIB regional que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno asturiano espera consolidar este año la tendencia a la baja iniciada en 2020, tanto en términos absolutos -lo que podría suponer bajar de la barrera simbólica de los 4.000 millones- como en relación con el Producto Interior Bruto (PIB), entrando así en el selecto grupo de comunidades que cumplen la norma de estabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  2. 2 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  4. 4 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  5. 5

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  8. 8 Aitana vuelve a Asturias: confirma concierto en junio
  9. 9

    El Gobierno propone una subida de las cuotas de autónomos entre 10 y 200 euros
  10. 10

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado quiere mantener a Asturias entre las comunidades más solventes: este es el plan de Hacienda

El Principado quiere mantener a Asturias entre las comunidades más solventes: este es el plan de Hacienda